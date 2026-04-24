Миронов предложил ввести льготы ликвидаторам аварии на ЧАЭС

2026-04-24T01:21+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в 50%. Поправки в закон "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" будут внесены на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить право на 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме указанным категориям граждан независимо от вида жилищного фонда, в котором они проживают", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проект направлен на поддержку граждан, ставших инвалидами, пострадавших от лучевой болезни и других заболеваний в результате участия в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. По словам лидера партии, по действующему законодательству инвалидам-чернобыльцам государство выплачивает 50% компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капремонт. "Но есть один нюанс: компенсация предоставляется только тем, кто проживает в государственном, муниципальном жилом фонде или в приватизированных квартирах. Граждане, которые купили жильё или получили его по наследству, её не получают, что, конечно же, несправедливо", – пояснил он.

