Российский рынок акций слабо растет в преддверии заседания ЦБ - 24.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций слабо растет в преддверии заседания ЦБ
Российский рынок акций слабо растет в преддверии заседания ЦБ

Российский рынок акций слабо растет в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует слабый рост в начале основной торговой сессии пятницы в преддверии сегодняшнего заседания ЦБ РФ, итоги которого сложно предсказать, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск увеличивается на 0,07% относительно предыдущего закрытия - до 2773,28 пункта.
"Российский рынок начинает день спокойно и остается в небольшом плюсе. Поддержку дает дорогая нефть, но внешний фон остается слабым, поэтому покупатели пока действуют осторожно", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России... До оглашения решения рынок, вероятнее всего, заляжет в "боковик", так как игроки предпочтут не открывать крупных позиций в условиях неопределенности", - добавляет Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер".
В лидерах роста котировок - акции "Новабева" (+1,41%), "Соллерса" (+1,15%), "РСетиЦП" (+0,87%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,8%), обыкновенные акции ВТБ (+0,69%) и "Мечела" (+0,57%).
Кроме того, котировки "Аэрофлота" (+0,36%) корректируются после слабой динамики последних недель, но дорогая нефть остается риском для прибыльности компании из-за стоимости топлива, отмечает Чернов.
В лидерах снижения — акции "Селигдара" (−0,66%), ТМК (−0,49%), "Русала" (−0,36%), "Русснефти" (−0,26%) и "Абрау‑Дюрсо" (−0,26%).
"По нашим оценкам, в текущие цены акций уже заложено снижение ключевой ставки... до 14,5%. Однако мы полагаем, что если регулятор решится на более резкий шаг и опустит ставку сразу... до 14%, рынок захлестнет волна покупок", - отмечает Вишневский. В этом случае индекс Мосбиржи может легко пробить сопротивление на уровне 2800 пунктов и устремиться к новым локальным максимумам, считает эксперт.
И даже если регулятор снизит ставку на 0,5 п.п. (хотя допускаем, полагаясь на статистику, и снижение на 0,1 п.п.), но даст более обнадеживающую в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики риторику и прогнозы, это тоже может способствовать проверке на прочность 2800 пунктов, добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ.
А эта круглая индексная отметка весьма значима для определения движения рынка не только в конце апреля, но и в начале мая, заключает он.
 
