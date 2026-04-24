https://1prime.ru/20260424/nabiullina-869419875.html

Пространство для снижения ключевой ставки сократилось, заявила Набиуллина

Пространство для снижения ключевой ставки сократилось, заявила Набиуллина - 24.04.2026, ПРАЙМ

Пространство для снижения ключевой ставки сократилось, заявила Набиуллина

Пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T15:36+0300

2026-04-24T15:36+0300

2026-04-24T15:36+0300

россия

финансы

эльвира набиуллина

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865728857_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_e1ba059350ac242987e5b09f4cad5eb0.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Инфляция по нашему анализу идет в верхней части прогнозного диапазона, и да, наверное, при прочих равных, это означает меньшее пространство для снижения ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россия