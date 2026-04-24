Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения экономики

Признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет

2026-04-24T15:41+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "С тезисом о переохлаждении мы не согласны... Для того, чтобы говорить о переохлаждении, должны быть признаки этого переохлаждения, которые прежде всего выражаются в существенном росте безработицы, в том, что инфляция падает ниже цели, в том, что сокращаются доходы населения - ни первого, ни второго, ни третьего нет", - сказала она, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.При этом Набиуллина отметила, что рынок близок к состоянию, когда перегрев спроса исчерпан - разрыв закрывается. Важно, чтобы он не открылся снова, поэтому нужна очень аккуратная денежно-кредитная политика, сказала она."Считаем, что сейчас мы в такой точке, когда возможности производственные, расширение производства товаров и услуг соответствуют тем темпам роста спроса, которые сейчас есть", - добавила Набиуллина.

