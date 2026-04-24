Набиуллина заявила, что время для брошек еще не пришло
Набиуллина заявила, что время для брошек еще не пришло - 24.04.2026, ПРАЙМ
Набиуллина заявила, что время для брошек еще не пришло
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что время для брошек, которые использовались ею как один из каналов коммуникации с рынком, еще не пришло. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T15:45+0300
2026-04-24T15:45+0300
2026-04-24T15:45+0300
эльвира набиуллина
банк россия
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что время для брошек, которые использовались ею как один из каналов коммуникации с рынком, еще не пришло. "Еще не время", - ответила Набиуллина журналисту Life Александру Юнашеву на вопрос, когда она надет брошку. Впервые без брошки на традиционной пресс-конференции Набиуллина пришла в конце февраля 2022 года. С тех пор глава регулятора с украшением не появлялась. Регулятор в пятницу по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
эльвира набиуллина, банк россия
Эльвира Набиуллина, банк Россия
Набиуллина заявила, что время для брошек еще не пришло
Глава ЦБ Набиуллина сказала, что время для брошек еще не пришло
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что время для брошек, которые использовались ею как один из каналов коммуникации с рынком, еще не пришло.
"Еще не время", - ответила Набиуллина
журналисту Life
Александру Юнашеву на вопрос, когда она надет брошку.
Впервые без брошки на традиционной пресс-конференции Набиуллина пришла в конце февраля 2022 года. С тех пор глава регулятора с украшением не появлялась.
Регулятор в пятницу по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения экономики