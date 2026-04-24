Набиуллина заявила, что время для брошек еще не пришло

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что время для брошек, которые использовались ею как один из каналов коммуникации с рынком, еще не пришло. | 24.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что время для брошек, которые использовались ею как один из каналов коммуникации с рынком, еще не пришло. "Еще не время", - ответила Набиуллина журналисту Life Александру Юнашеву на вопрос, когда она надет брошку. Впервые без брошки на традиционной пресс-конференции Набиуллина пришла в конце февраля 2022 года. С тех пор глава регулятора с украшением не появлялась. Регулятор в пятницу по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.

