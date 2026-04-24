Набиуллина рассказала, как ЦБ помогает сдерживать цены на хлеб

Политика Банка России помогает сдерживать цены на хлеб с помощью ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

2026-04-24T16:08+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Политика Банка России помогает сдерживать цены на хлеб с помощью ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Ключевая ставка тоже работает. Она не мгновенно работает, но она защищает заработные платы, доходы граждан, чтобы на хлеб и другие необходимые товары хватало денег у всех всегда", - сказала она в ходе пресс-конференции. По словам Набиуллиной, ключевая ставка не может бороться с ростом цен на отдельные товары или услуги, но главное - она может ограничивать общий рост цен. "И наша задача состоит в том, чтобы не допускать бесконтрольного роста цен на все: на хлеб, на лекарства, на молоко, на все продукты", - подчеркнула она. По ее словам, цены бесконтрольно растут, если денег в экономике становится все больше, а товаров и услуг больше не становится. "И поэтому представьте, что если бы мы не повышали ставку, когда цены начинают расти, что в этот момент происходит? Производители начинают повышать цены, потому что они видят высокий спрос. Люди в ответ требуют повышения заработных плат, и начинается замкнутый круг. Цены повышаются, зарплаты повышаются, и бизнес снова повышает цены. И на самом деле инфляция съедает доходы граждан, съедает этот рост заработных плат", - пояснила глава регулятора. Первыми в этой ситуации страдают пенсионеры и малообеспеченные граждане, которые "не могут включится в такую гонку заработных плат и цен", подчеркнула Набиуллина. "И повышая ставку, мы, по сути дела, возможность этого порочного круга разрываем. И когда в экономике количество денег не растет бесконтрольно, люди, компании тратят аккуратнее, у производителей исчезает вот этот соблазн бесконечно повышать цены", - сказала она. Набиуллина добавила, что товары первой необходимости находятся в зоне особого внимания правительства. "И правительство принимает меры, в том числе, чтобы сдерживать рост цен на такие товары - например, субсидии хлебопекам, мукомолам, тарифы на экспорт", - отметила она. "Например, сейчас для стабилизации цен на продукты и зерно используется так называемый зерновой демпфер. Экспортеры зерна, когда высокая цена, платят экспортную пошлину, и эти средства идут на субсидии производителям зерна. Поэтому это тоже важный фактор сдерживания цен на товары первой необходимости", - заключила глава ЦБ.

