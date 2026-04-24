Набиуллина рассказала, как ЦБ помогает сдерживать цены на хлеб - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260424/nabiullina-869421153.html
Набиуллина рассказала, как ЦБ помогает сдерживать цены на хлеб
Политика Банка России помогает сдерживать цены на хлеб с помощью ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 24.04.2026
2026-04-24T16:08+0300
банк россии
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/80/836408016_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_aed08bae90dcdac117ced16febcdad01.jpg
https://1prime.ru/20260414/khleb-869150786.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/80/836408016_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dbee1d3390f3d1b1769bbeef09945aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Набиуллина: политика ЦБ помогает сдерживать цены на хлеб с помощью ключевой ставки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство хлеба
Производство хлеба - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Производство хлеба. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Политика Банка России помогает сдерживать цены на хлеб с помощью ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Ключевая ставка тоже работает. Она не мгновенно работает, но она защищает заработные платы, доходы граждан, чтобы на хлеб и другие необходимые товары хватало денег у всех всегда", - сказала она в ходе пресс-конференции.
По словам Набиуллиной, ключевая ставка не может бороться с ростом цен на отдельные товары или услуги, но главное - она может ограничивать общий рост цен. "И наша задача состоит в том, чтобы не допускать бесконтрольного роста цен на все: на хлеб, на лекарства, на молоко, на все продукты", - подчеркнула она.
По ее словам, цены бесконтрольно растут, если денег в экономике становится все больше, а товаров и услуг больше не становится.
"И поэтому представьте, что если бы мы не повышали ставку, когда цены начинают расти, что в этот момент происходит? Производители начинают повышать цены, потому что они видят высокий спрос. Люди в ответ требуют повышения заработных плат, и начинается замкнутый круг. Цены повышаются, зарплаты повышаются, и бизнес снова повышает цены. И на самом деле инфляция съедает доходы граждан, съедает этот рост заработных плат", - пояснила глава регулятора.
Первыми в этой ситуации страдают пенсионеры и малообеспеченные граждане, которые "не могут включится в такую гонку заработных плат и цен", подчеркнула Набиуллина.
"И повышая ставку, мы, по сути дела, возможность этого порочного круга разрываем. И когда в экономике количество денег не растет бесконтрольно, люди, компании тратят аккуратнее, у производителей исчезает вот этот соблазн бесконечно повышать цены", - сказала она.
Набиуллина добавила, что товары первой необходимости находятся в зоне особого внимания правительства. "И правительство принимает меры, в том числе, чтобы сдерживать рост цен на такие товары - например, субсидии хлебопекам, мукомолам, тарифы на экспорт", - отметила она.
"Например, сейчас для стабилизации цен на продукты и зерно используется так называемый зерновой демпфер. Экспортеры зерна, когда высокая цена, платят экспортную пошлину, и эти средства идут на субсидии производителям зерна. Поэтому это тоже важный фактор сдерживания цен на товары первой необходимости", - заключила глава ЦБ.
 
Банк РоссииБанкиФинансыЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала