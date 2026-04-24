Набиуллина объяснила повышение среднего прогноза по ключевой ставке
ЦБ РФ необходимо придерживаться осторожного и взвешенного подхода при принятии решения по ключевой ставке на фоне замедления экономической активности,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T16:35+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ необходимо придерживаться осторожного и взвешенного подхода при принятии решения по ключевой ставке на фоне замедления экономической активности, нахождения инфляции выше цели и усиления проинфляционных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Экономическая активность замедляется, динамика спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения, однако инфляция пока остается выше цели. Индикаторы устойчивого роста цен находятся в диапазоне 4-5%. Кроме того, существенно возросли проинфляционные риски. Они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике", - заявила глава регулятора. "В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год до 14-14,5%, а на следующий - до 8-10%", - добавила она. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Набиуллина: ЦБ должен придерживаться взвешенного подхода при принятии решения по ставке