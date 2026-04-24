В Подмосковье резко выросло предложение элитной загородной недвижимости
2026-04-24T12:22+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Объем предложения элитной загородной недвижимости на первичном рынке Подмосковья вырос за год на 70% - до 815 лотов, что стало максимальным показателем за восемь лет, сообщила консалтинговая компания NF Group. "По итогам трех месяцев 2026 года объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости Московского региона составил более 800 лотов. Показатель вырос на 23% за квартал и на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Открытые продажи по итогам первого квартала велись в 33 коттеджных поселках, из которых 26 относятся к премиум-классу и семь к делюксу", - говорится в сообщении. Как уточняется в нем, основную долю предложения (91%) формируют объекты премиум-класса, 9% - коттеджи и участки в проектах класса делюкс. Продажи элитной загородной недвижимости в первом квартале, по данным NF Group, увеличились на 46% относительно аналогичного периода прошлого года - до 60 лотов. На этом фоне средний бюджет коттеджей премиум-класса на первичном рынке сократился за квартал на 6% - до 219 миллионов. Делюкс показал снижение на 2% - 1,1 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260417/lsr-869240017.html
В Подмосковье предложение элитной загородной недвижимости выросло на 70%
ЛСР в первом квартале сократила продажи недвижимости на 24 процента
