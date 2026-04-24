Nike сократит 1400 сотрудников по всему миру
2026-04-24T17:02+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Производитель спортивной одежды Nike сократит около 1400 сотрудников по всему миру, сообщил главный операционный директор компании Венкатеш Алагирисами (Venkatesh Alagirisamy). "В совокупности эти изменения приведут к сокращению примерно 1400 должностей в подразделении Global Operations, причем большая часть сокращений придется на технологический отдел", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие решения направлены на то, чтобы сделать структуру компании "менее сложной и более оперативной". Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США). Штат компании составляет около 75 тысяч сотрудников. Чистая прибыль компании по итогам первых трех кварталов 2025-2026 финансового года, завершившихся 28 февраля, снизилась на 32% в годовом выражении - до 2,039 миллиарда долларов. Выручка компании за девять месяцев выросла на 1% в годовом выражении, составив 35,426 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20260423/ekonomika-869400344.html
Microsoft предложила части сотрудников добровольный выход на пенсию