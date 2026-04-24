ЦБ думает о донастройке механизма выпуска народных облигаций

Банк России думает о донастройке механизма выпуска народных облигаций после ситуации с неисполнением компанией "Евротранс" заявок на выкуп бумаг, заявила глава...

2026-04-24T18:11+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России думает о донастройке механизма выпуска народных облигаций после ситуации с неисполнением компанией "Евротранс" заявок на выкуп бумаг, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Финансовый маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи в понедельник сообщил, что фиксирует неисполнение клиентских заявок на выкуп народных облигаций компании "Евротранс" начиная c 10 апреля. Маркетплейс официальным письмом уведомил ЦБ о сложившейся ситуации. Во вторник "Финуслуги" сообщили, что получили средства по заявкам на продажу облигаций "Евротранса" двух серий и начинают выплаты по ним. "Мы в некотором смысле столкнулись с новой ситуацией на рынке. До этого не было практики неисполнения оферт на выкуп по народным бумагам", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она пояснила, что изначально такие бумаги выпускались либо Минфином, либо регионами, а с развитием финансовых платформ их стали выпускать и компании. Зачастую такие бумаги можно досрочно предъявить к выкупу. "При наличии такого условия облигации похожи в каком-то смысле на вклад до востребования: бумаги можно вернуть, не дожидаясь даты погашения с накопленной доходностью. Для инвесторов это вроде хорошо, но эмитент может столкнуться со сложностями, если инвесторы по каким-то причинам начнут массово возвращать бумаги", - отметила глава ЦБ. По ее словам, у банков на такие случаи есть межбанковский рынок, рефинансирование ЦБ, а у корпоративных эмитентов нет. "И в зарубежной практике, мы посмотрели, для таких высоколиквидных инструментов действуют определенные механизмы, которые останавливают этот шок ликвидности, сдерживают риск-аппетит инвесторов к таким продуктам", - сказала Набиуллина. "Поэтому мы думаем сейчас о донастройке народных облигаций так называемых, с этой точки зрения", - сообщила она. Возможность покупки народных облигаций появилась на "Финуслугах" в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица - они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций на "Финуслугах" не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом.

