Опрос показал, сколько россияне тратят на культурные события - 24.04.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне тратят на культурные события
Опрос показал, сколько россияне тратят на культурные события - 24.04.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне тратят на культурные события
Подавляющее большинство россиян считают обязательной статьей расходов траты на культурные события, при этом основная масса тратит на билеты на мероприятия не... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T07:48+0300
2026-04-24T07:48+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян считают обязательной статьей расходов траты на культурные события, при этом основная масса тратит на билеты на мероприятия не больше 10 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании билетного оператора Ticketland, результаты которого есть у РИА Новости. "Большинство респондентов (82%) считают траты на культуру обязательной статьей расходов. Чаще всего опрошенные тратят на билеты на мероприятия до 10 000 рублей в месяц (80%)", - выяснили аналитики Ticketland, проведя исследование на основании анкетирования 1596 совершеннолетних респондентов из разных регионов России. Еще у 18% респондентов в месяц на культуру уходит от 10 000 до 30 000 рублей, а 2% озвучили сумму в диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей, добавили аналитики. Россияне чаще всего покупают билеты среднего ценового сегмента - таких 67%. Еще 27% выбирают самые бюджетные билеты, а 7% - покупают дорогие билеты с хорошими местами только на события с участием любимого артиста. Аналитики также выяснили, что кроме самих билетов почти две трети россиян закладывают в бюджет на культурные события "сопутствующие" траты - мерч, еду и напитки в буфете, сувениры. Большинство (86%) готовы потратить на это до 3000 рублей. Самые популярные культурные события у россиян - это спектакли (35%), концерты (24%) и выставки (22%). Менее востребованными оказались мюзиклы (10%), детские мероприятия (5%) и стендап (4%). При этом посещают их достаточно регулярно: 56% делают это 1-2 раза в месяц. Один-два раза в полгода "окультуриваются" 35% респондентов, реже чем один-два раза в полгода - 7%, реже одного раза в год - 1%. При этом большинству (48%) не нужен особый повод, чтобы посетить культурное событие. Пятая часть опрошенных купит билет на спектакль или концерт, если в программе будет любимый артист. Еще 12% признались, что на их решение влияет наличие скидки на билет, а 7% ходят по мероприятиям только в особенные дни - дни рождения, годовщины или на свидание. Только "сезонные" события (балет "Щелкунчик", ледовые шоу, новогодние "елки") посещают 5% опрошенных россиян. Еще для 4% причина пойти на мероприятие - подаренный билет. А по 2% опрошенных посетят событие за компанию с друзьями и родственниками, или если оно модное и о нем написали блогеры и лидеры мнений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:48 24.04.2026
 
Опрос показал, сколько россияне тратят на культурные события

Ticketland: большинство россиян тратят на культуру не больше десяти тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян считают обязательной статьей расходов траты на культурные события, при этом основная масса тратит на билеты на мероприятия не больше 10 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании билетного оператора Ticketland, результаты которого есть у РИА Новости.
"Большинство респондентов (82%) считают траты на культуру обязательной статьей расходов. Чаще всего опрошенные тратят на билеты на мероприятия до 10 000 рублей в месяц (80%)", - выяснили аналитики Ticketland, проведя исследование на основании анкетирования 1596 совершеннолетних респондентов из разных регионов России.
Еще у 18% респондентов в месяц на культуру уходит от 10 000 до 30 000 рублей, а 2% озвучили сумму в диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей, добавили аналитики.
Россияне чаще всего покупают билеты среднего ценового сегмента - таких 67%. Еще 27% выбирают самые бюджетные билеты, а 7% - покупают дорогие билеты с хорошими местами только на события с участием любимого артиста.
Аналитики также выяснили, что кроме самих билетов почти две трети россиян закладывают в бюджет на культурные события "сопутствующие" траты - мерч, еду и напитки в буфете, сувениры. Большинство (86%) готовы потратить на это до 3000 рублей.
Самые популярные культурные события у россиян - это спектакли (35%), концерты (24%) и выставки (22%). Менее востребованными оказались мюзиклы (10%), детские мероприятия (5%) и стендап (4%).
При этом посещают их достаточно регулярно: 56% делают это 1-2 раза в месяц. Один-два раза в полгода "окультуриваются" 35% респондентов, реже чем один-два раза в полгода - 7%, реже одного раза в год - 1%.
При этом большинству (48%) не нужен особый повод, чтобы посетить культурное событие. Пятая часть опрошенных купит билет на спектакль или концерт, если в программе будет любимый артист. Еще 12% признались, что на их решение влияет наличие скидки на билет, а 7% ходят по мероприятиям только в особенные дни - дни рождения, годовщины или на свидание. Только "сезонные" события (балет "Щелкунчик", ледовые шоу, новогодние "елки") посещают 5% опрошенных россиян.
Еще для 4% причина пойти на мероприятие - подаренный билет. А по 2% опрошенных посетят событие за компанию с друзьями и родственниками, или если оно модное и о нем написали блогеры и лидеры мнений.
 
