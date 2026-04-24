СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после поражения Орбана
2026-04-24T17:07+0300
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Главы европейских стран больше не смогут использовать уходящего венгерского премьер-министра Виктора Орбана как козла отпущения в вопросах по Украине, пишет Politico."Выступающие против принятия Украины в Евросоюз главы государств теперь больше не могут прятаться за позицией Орбана", — приводят в публикации слова одного европейского чиновникаВ материале указали, что лидерам стран ЕС скоро придется самостоятельно озвучивать свое несогласие по тем или иным вопросам.Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.
https://1prime.ru/20260424/vengriya-869423482.html
https://1prime.ru/20260424/es-869423345.html
