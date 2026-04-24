https://1prime.ru/20260424/orban-869423895.html

СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после поражения Орбана

СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после поражения Орбана - 24.04.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, чего испугались европейские лидеры после поражения Орбана

Главы европейских стран больше не смогут использовать уходящего венгерского премьер-министра Виктора Орбана как козла отпущения в вопросах по Украине, пишет... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:07+0300

2026-04-24T17:07+0300

2026-04-24T17:07+0300

мировая экономика

украина

венгрия

виктор орбан

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Главы европейских стран больше не смогут использовать уходящего венгерского премьер-министра Виктора Орбана как козла отпущения в вопросах по Украине, пишет Politico."Выступающие против принятия Украины в Евросоюз главы государств теперь больше не могут прятаться за позицией Орбана", — приводят в публикации слова одного европейского чиновникаВ материале указали, что лидерам стран ЕС скоро придется самостоятельно озвучивать свое несогласие по тем или иным вопросам.Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.

https://1prime.ru/20260424/vengriya-869423482.html

https://1prime.ru/20260424/es-869423345.html

украина

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, венгрия, виктор орбан, politico, ес