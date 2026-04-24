В Пекине открывается международная автомобильная выставка

2026-04-24T00:45+0300

ПЕКИН, 24 апр – ПРАЙМ. Международная автомобильная выставка открывается в Пекине в пятницу, на площадке автосалона будут представлены свыше 1,4 тысячи автомобилей, из них более 180 моделей покажут впервые. Автосалон пройдет с 24 апреля по 3 мая в пекинском районе Шуньи, общая выставочная площадь составит 380 тысяч квадратных метров, что, по словам организаторов, ставит ее на первое место среди мировых автомобильных выставок. Для широкой публики выставка будет доступна с 28 апреля. "На Пекинском автосалоне 2026 года будет представлен в общей сложности 1451 автомобиль, включая 181 дебютную модель и 71 прототип", - сообщили ранее организаторы. Свою продукцию представят компании из 21 страны и региона, включая Россию. Как отмечали организаторы, китайские автопроизводители представят новые интеллектуальные электромобили, а также, в частности, модели на водородных топливных элементах. В рамках автосалона запланировано более 200 пресс-конференций, в которых примут участие известные эксперты, ученые, официальные лица, руководителей компаний. Пекинский международный автосалон проводится с 1990 года раз в два года. В этот раз выставка пройдет в 19-й раз.

