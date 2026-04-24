Потребители через приложение "Честный знак" могут проверять продукты - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/potrebiteli-869405102.html
Потребители через приложение "Честный знак" могут проверять продукты
Потребители через приложение "Честный знак" могут проверять продукты - 24.04.2026, ПРАЙМ
Потребители через приложение "Честный знак" могут проверять продукты
Потребители в России через приложение "Честный знак" могут проверять пищевую ценность и состав продуктов, таким образом следя за своим питанием, рассказал в... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T02:19+0300
2026-04-24T02:19+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869405102.jpg?1776986353
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Потребители в России через приложение "Честный знак" могут проверять пищевую ценность и состав продуктов, таким образом следя за своим питанием, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин. "Фактически, сканируя товар, потребитель может посмотреть на свойства товара, которые  (проверены - ред.) в независимой лаборатории, а именно: добавленный сахар, жиры, трансжиры, различные добавки. Активное население, которое в силу образа жизни может следить за своим питанием таким образом", - сказал Дубин. По его словам, также благодаря приложению можно сравнивать калорийность и свойства разных продуктов. ЦРПТ начал развивать приложение "Честный знак" с момента запуска маркировки. На конец прошлого года россияне оставили в приложении более 300 тысяч жалоб на товары, которые передаются в контролирующие органы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
02:19 24.04.2026
 
Потребители через приложение "Честный знак" могут проверять продукты

ЦРПТ: россияне через приложение "Честный знак" могут следить за своим питанием

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Потребители в России через приложение "Честный знак" могут проверять пищевую ценность и состав продуктов, таким образом следя за своим питанием, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин.
"Фактически, сканируя товар, потребитель может посмотреть на свойства товара, которые  (проверены - ред.) в независимой лаборатории, а именно: добавленный сахар, жиры, трансжиры, различные добавки. Активное население, которое в силу образа жизни может следить за своим питанием таким образом", - сказал Дубин.
По его словам, также благодаря приложению можно сравнивать калорийность и свойства разных продуктов.
ЦРПТ начал развивать приложение "Честный знак" с момента запуска маркировки. На конец прошлого года россияне оставили в приложении более 300 тысяч жалоб на товары, которые передаются в контролирующие органы.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала