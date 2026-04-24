Потребители через приложение "Честный знак" могут проверять продукты - 24.04.2026, ПРАЙМ
Потребители в России через приложение "Честный знак" могут проверять пищевую ценность и состав продуктов, таким образом следя за своим питанием, рассказал в... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Потребители в России через приложение "Честный знак" могут проверять пищевую ценность и состав продуктов, таким образом следя за своим питанием, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин.
"Фактически, сканируя товар, потребитель может посмотреть на свойства товара, которые (проверены - ред.) в независимой лаборатории, а именно: добавленный сахар, жиры, трансжиры, различные добавки. Активное население, которое в силу образа жизни может следить за своим питанием таким образом", - сказал Дубин.
По его словам, также благодаря приложению можно сравнивать калорийность и свойства разных продуктов.
ЦРПТ начал развивать приложение "Честный знак" с момента запуска маркировки. На конец прошлого года россияне оставили в приложении более 300 тысяч жалоб на товары, которые передаются в контролирующие органы.
