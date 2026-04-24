Приморец выиграл больше десяти миллионов рублей в лотерею - 24.04.2026, ПРАЙМ
Приморец выиграл больше десяти миллионов рублей в лотерею
Житель Приморского края, вдохновившись лотерейным шоу на федеральном телеканале, купил билет и выиграл больше 10 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T03:16+0300
бизнес
приморский край
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869405427.jpg?1776989790
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Житель Приморского края, вдохновившись лотерейным шоу на федеральном телеканале, купил билет и выиграл больше 10 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Житель Приморского края Игорь апрельским вечером стал мультимиллионером, выиграв суперприз онлайн-лотереи "5 из 36" - 10,5 миллиона рублей... За день до розыгрыша счастливого тиража он посмотрел передачу про людей, которые выигрывали в лотерею - эта программа вдохновила Игоря на покупку лотерейного билета", - сообщили в пресс-службе. Игорь участвует в лотереях бренда около двух лет. Ему ранее уже везло на небольшие выигрыши до 5 тысяч рублей. В последнее время приморец стал играть регулярно и разработал собственную стратегию: покупать билеты после 22-23 часов и обязательно выбирать разные числа в билетах, чтобы они не повторялись. Как распорядиться выигрышем, победитель еще не решил, но предполагает вложить его в строительство дачи. А всем, кто ждет свой приз, Игорь желает не терять надежду, заключили в пресс-службе компании.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
