Продажи аргентинского вина в России выросли на 60% в 2025 году - 24.04.2026, ПРАЙМ
Экономика
Продажи аргентинского вина в России выросли на 60% в 2025 году
Продажи аргентинского вина в России выросли на 60% в 2025 году

Посол Виейра: продажи аргентинского вина в России выросли на 60% в 2025 году

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Продажи аргентинского вина в России выросли на 60% в 2025 году по сравнению с предыдущим, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Продажи игристого вина выросли в два раза в прошлом году по сравнению с 2024-м. А продажи вина в целом выросли на 60% в 2025-м", - сказал дипломат.
По его словам, подобная тенденция во многом объясняется тем, что Россия повысила сборы на вино из европейских, "недружественных" стран.
"Вина из Испании, Франции, Италии теряют свои позиции на российском рынке, поскольку они сильно выросли в цене. Соответственно, импортеры тут ищут новых поставщиков и смотрят в сторону Чили, Аргентины, ЮАР", - пояснил посол.
 
