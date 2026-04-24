Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский производитель презервативов допустил повышение цен - 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T01:21+0300
2026-04-24T01:27+0300
ТОКИО, 24 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей презервативов в Японии Sagami Rubber Industries допустил вероятность повышения цен на свою продукцию на фоне роста производственных затрат из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в компании. Фирма выпускает презервативы линейки Sagami Original. "Хотя мы прилагаем все усилия для поддержания текущих отпускных цен и надлежащей корпоративной прибыли, мы считаем, что пересмотр цен может быть неизбежен в случае, если растущие производственные затраты не смогут быть полностью компенсированы", - сказала агентству организация. Вместе с тем, по состоянию на четверг, заметного влияния эскалации на Ближнем Востоке на поставки продукции не наблюдается, уточнила компания. Другой японский производитель Fuji Latex Co, выпускающий презервативы под маркой Fuji Latex, включая серии Super Smooth и Natural Fit, рассказал агентству, что продолжает оценивать ситуацию и пока не располагают окончательной информацией о возможных последствиях ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Агентство Блумберг во вторник передало, что один из крупнейших в мире производителей презервативов, малайзийская компания Karex Bhd., изготавливающая продукцию в том числе для Durex, готовится к повышению цен в пределах 30%, так как обострение на Ближнем Востоке влияет на цепочки поставок и приводит к росту затрат. Повышение цен на презервативы ожидается в течение следующих нескольких месяцев.
01:21 24.04.2026 (обновлено: 01:27 24.04.2026)
 
