В ПСБ оценили вероятность автоматического снижения ключевой ставки - 24.04.2026, ПРАЙМ
В ПСБ оценили вероятность автоматического снижения ключевой ставки
В ПСБ оценили вероятность автоматического снижения ключевой ставки - 24.04.2026, ПРАЙМ
В ПСБ оценили вероятность автоматического снижения ключевой ставки
Автоматического снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании Центробанка ожидать не стоит, такое мнение в интервью РИА Новости высказал старший... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Автоматического снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании Центробанка ожидать не стоит, такое мнение в интервью РИА Новости высказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. "Ожидать автоматического снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании, думаю, не стоит. Это следует из риторики Банка России на последнем заседании, который подчеркивает необходимость анализа фактической инфляции", - сказал Щавелев. Он отметил, что сейчас сохраняются риски прежде всего связанные с ситуацией вокруг Ирана и ростом цен на нефть. "С одной стороны, повышение нефтяных котировок благоприятно для наших экспортных доходов, с другой – ведет к удорожанию импортируемых товаров. В случае устойчивого сохранения высоких цен на энергоресурсы усиливается влияние внешней импортируемой инфляции, что будет учитываться регулятором наряду с внутренними факторами", - пояснил собеседник агентства. При этом Щавелев добавил, что цикл снижения ставки продолжится, однако определенные паузы в принятии решений "точно будут". "В частности, они могут приходиться на традиционно связанные с сезонным анализом данных в июне и декабре. Кроме того, возможная пауза может быть обусловлена неопределенностью вокруг геополитической ситуации и ее влиянием на внешний ценовой фон", - отметил он. При отсутствии глобальных шоков и при условии относительно быстрого разрешения текущей ситуации на Ближнем Востоке целевой ориентир по ставке - 12-13% к концу года - представляется достижимым, подытожил Щавелев.
В ПСБ оценили вероятность автоматического снижения ключевой ставки

Эксперт Щавелев: автоматического снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. ожидать не стоит

