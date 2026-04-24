Северный морской путь становится все более привлекательным, заявил Грушко

Северный морской путь становится все более привлекательным логистическим маршрутом на фоне событий в Ормузском проливе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Северный морской путь становится все более привлекательным логистическим маршрутом на фоне событий в Ормузском проливе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Действительно, в условиях международной турбулентности в различных регионах мира Северный морской путь становится всё более привлекательной альтернативой традиционным межконтинентальным логистическим коридорам, выгодно отличаясь от них не только экологичностью и связанными с меньшей протяжённостью маршрута очевидными экономическими выгодами, но и повышенной безопасностью", - сказал Грушко в интервью порталу Arctic.ru. По его словам, текущая ситуация в районе Ормузского пролива – наглядное тому подтверждение. Грушко добавил, что развитие Севморпути является одним из ключевых векторов арктической политики России и "весьма перспективным направлением взаимодействия с конструктивно настроенными зарубежными партнёрами". "Интерес к использованию этой транспортной магистрали растёт, в том числе со стороны уже упоминавшихся таких ведущих внерегиональных держав, как Китай и Индия. И не только", - заключил он. Международная медиагруппа "Россия сегодня" запустила обновлённый информационный портал Arctic.ru. Северный морской путь - водный маршрут, который проходит между Европой и Азией вдоль северного побережья России. В апреле гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что грузоперевозки по Севморпути в 2026 году могут превысить 40 миллионов тонн. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
