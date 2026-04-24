Путин доверяет мнению ЦБ по ключевой ставке, заявил Песков - 24.04.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ
Путин доверяет мнению ЦБ по ключевой ставке, заявил Песков
2026-04-24T17:27+0300
Путин доверяет мнению ЦБ по ключевой ставке, заявил Песков

Песков напомнил, что Путин не раз говорил, что доверяет точке зрения ЦБ по ключевой ставке

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что доверяет точке зрения Центробанка РФ по вопросам ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он (Путин – ред.) сам неоднократно об этом говорил в публичных выступлениях", - ответил Песков журналисту Life Александру Юнашеву на вопрос о том, доверяет ли Путин точке зрения Банка России по ключевой ставке.
По словам Пескова, решения об изменении ключевой ставки остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться на точку зрения регулятора.
