Возможное приглашение Путина на саммит в Майами вызвало переполох в Сети

Возможное приглашение Путина на саммит в Майами вызвало переполох в Сети - 24.04.2026, ПРАЙМ

Возможное приглашение Путина на саммит в Майами вызвало переполох в Сети

Читатели японской газеты Sankei Shimbun бурно отреагировали на возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T22:22+0300

2026-04-24T22:22+0300

2026-04-24T22:22+0300

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun бурно отреагировали на возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами."Интересный факт: на своих союзников по НАТО, на страны Евросоюза и вассальную Японию американский лидер Дональд Трамп смотрит свысока. А вот к Си Цзиньпину и Владимиру Путину он проявляет неизменное уважение", — отметил один читатель."Путин нормально взаимодействует со странами за пределами Запада, пока украинцы пытаются поливать его грязью. Но ему плевать, и это невероятно круто", — восхитился другой."Россия постепенно возвращается в международное сообщество. Если Путин приедет на саммит G20, он это лишний раз подтвердит. Японии тоже пора наладить отношения, хотя бы ради собственных национальных интересов. К сожалению, в Токио не хватает решительных политиков", — заявил третий."А я не удивлен. Дональд Трамп искренне хочет подружиться с Владимиром Путиным. Он проявляет откровенно пророссийскую позицию по вопросу конфликта на Украине", — заключил еще один пользователь.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

сша, япония, запад, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, нато, ес, мид