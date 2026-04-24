Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Возможное приглашение Путина на саммит в Майами вызвало переполох в Сети - 24.04.2026, ПРАЙМ
Возможное приглашение Путина на саммит в Майами вызвало переполох в Сети
Читатели японской газеты Sankei Shimbun бурно отреагировали на возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. | 24.04.2026, ПРАЙМ
сша
япония
запад
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
нато
ес
мид
США, ЯПОНИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, НАТО, ЕС, МИД
Возможное приглашение Путина на саммит в Майами вызвало переполох в Сети

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun бурно отреагировали на возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
"Интересный факт: на своих союзников по НАТО, на страны Евросоюза и вассальную Японию американский лидер Дональд Трамп смотрит свысока. А вот к Си Цзиньпину и Владимиру Путину он проявляет неизменное уважение", — отметил один читатель.
"Путин нормально взаимодействует со странами за пределами Запада, пока украинцы пытаются поливать его грязью. Но ему плевать, и это невероятно круто", — восхитился другой.
"Россия постепенно возвращается в международное сообщество. Если Путин приедет на саммит G20, он это лишний раз подтвердит. Японии тоже пора наладить отношения, хотя бы ради собственных национальных интересов. К сожалению, в Токио не хватает решительных политиков", — заявил третий.
"А я не удивлен. Дональд Трамп искренне хочет подружиться с Владимиром Путиным. Он проявляет откровенно пророссийскую позицию по вопросу конфликта на Украине", — заключил еще один пользователь.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.
Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
