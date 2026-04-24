Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще использовать QR-коды при оплате покупок - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/qr-kod-869410027.html
Россияне стали чаще использовать QR-коды при оплате покупок
Россияне стали чаще использовать QR-коды при оплате покупок - 24.04.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще использовать QR-коды при оплате покупок
Доля россиян, которые предпочитают использовать при оплате QR-коды, выросла на четверть, однако самым популярным средством платежа все еще остается банковская... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T09:16+0300
2026-04-24T09:16+0300
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4fe4080b10edf98791cd15f3fa4cff63.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Доля россиян, которые предпочитают использовать при оплате QR-коды, выросла на четверть, однако самым популярным средством платежа все еще остается банковская карта, говорится в исследовании "Ozon банка", которое есть у РИА Новости. "Тенденция к росту клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, сохраняется. При сравнении февраля 2026 года к аналогичному периоду 2025 года доля клиентов выросла на 23%", - говорится в исследовании. При этом объем денежных средств, проходящих через этот метод платежа, увеличился в 2025 году на 69%. "Это говорит о том, что клиенты стали чаще совершать по QR не только мелкие покупки, но и более дорогостоящие. В целом уже более половины всех клиентов "Ozon банка" используют QR для оплат", - уточняют аналитики. Однако пластиковая карта остается самым популярным средством платежа. "Ее по итогам 2025 года не используют лишь 13% клиентов (против 9,8% годом ранее)", - говорится в материале. По данным исследования, в топе самых популярных категорий трат среди клиентов "Ozon банка" также произошли изменения. "Несмотря на то, что, как и годом ранее, в 2025 году первые два места занимают супермаркеты, кафе и рестораны, третья позиция поменялась: фастфуд уступил оплатам на АЗС", - говорится в материале.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bef60c753e065502d0c085c9d8575c33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
09:16 24.04.2026
 
Россияне стали чаще использовать QR-коды при оплате покупок

Россияне на 23% чаще стали использовать QR-коды при оплате покупок

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОплата QR-кодом
Оплата QR-кодом - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Оплата QR-кодом. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Доля россиян, которые предпочитают использовать при оплате QR-коды, выросла на четверть, однако самым популярным средством платежа все еще остается банковская карта, говорится в исследовании "Ozon банка", которое есть у РИА Новости.
"Тенденция к росту клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, сохраняется. При сравнении февраля 2026 года к аналогичному периоду 2025 года доля клиентов выросла на 23%", - говорится в исследовании.
При этом объем денежных средств, проходящих через этот метод платежа, увеличился в 2025 году на 69%. "Это говорит о том, что клиенты стали чаще совершать по QR не только мелкие покупки, но и более дорогостоящие. В целом уже более половины всех клиентов "Ozon банка" используют QR для оплат", - уточняют аналитики.
Однако пластиковая карта остается самым популярным средством платежа. "Ее по итогам 2025 года не используют лишь 13% клиентов (против 9,8% годом ранее)", - говорится в материале.
По данным исследования, в топе самых популярных категорий трат среди клиентов "Ozon банка" также произошли изменения. "Несмотря на то, что, как и годом ранее, в 2025 году первые два места занимают супермаркеты, кафе и рестораны, третья позиция поменялась: фастфуд уступил оплатам на АЗС", - говорится в материале.
 
ФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала