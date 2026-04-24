Россияне стали чаще использовать QR-коды при оплате покупок
2026-04-24T09:16+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Доля россиян, которые предпочитают использовать при оплате QR-коды, выросла на четверть, однако самым популярным средством платежа все еще остается банковская карта, говорится в исследовании "Ozon банка", которое есть у РИА Новости. "Тенденция к росту клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, сохраняется. При сравнении февраля 2026 года к аналогичному периоду 2025 года доля клиентов выросла на 23%", - говорится в исследовании. При этом объем денежных средств, проходящих через этот метод платежа, увеличился в 2025 году на 69%. "Это говорит о том, что клиенты стали чаще совершать по QR не только мелкие покупки, но и более дорогостоящие. В целом уже более половины всех клиентов "Ozon банка" используют QR для оплат", - уточняют аналитики. Однако пластиковая карта остается самым популярным средством платежа. "Ее по итогам 2025 года не используют лишь 13% клиентов (против 9,8% годом ранее)", - говорится в материале. По данным исследования, в топе самых популярных категорий трат среди клиентов "Ozon банка" также произошли изменения. "Несмотря на то, что, как и годом ранее, в 2025 году первые два места занимают супермаркеты, кафе и рестораны, третья позиция поменялась: фастфуд уступил оплатам на АЗС", - говорится в материале.
https://1prime.ru/20260326/platezhi-868644273.html
Россияне на 23% чаще стали использовать QR-коды при оплате покупок
