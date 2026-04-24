Решетников рассказал, сколько лет в России сохранится низкая безработица

Безработица в России сейчас на минимальных уровнях - чуть больше 2%, и такая ситуация сохранится в ближайшие три года, заявил министр экономического развития... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T14:36+0300

БЕЛГРАД, 24 апр - ПРАЙМ. Безработица в России сейчас на минимальных уровнях - чуть больше 2%, и такая ситуация сохранится в ближайшие три года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе. Выступая в пятницу на заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Решетников коротко обрисовал ситуацию в российской экономике. По его словам, несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы, экономика России остается устойчивой и располагает всеми необходимыми ресурсами для роста. "По итогам последних трех лет рост российской экономики превысил 10%. Основным драйвером выступает внутренний спрос, прежде всего, потребительский, в основе которого лежит рост реальных заработных плат и рост доходов населения", - сказал глава Минэкономразвития. Он напомнил, что по итогам прошлого года реальные денежные доходы россиян выросли почти на 8%, потребительская активность на 3%. "И рост экономики сопровождается минимальной безработицей - в прошлом году было чуть больше 2%. По нашим прогнозам, такие низкие показатели безработицы сохранятся в ближайшие три года", - сказал Решетников. Он добавил, что во внешнеэкономическом сфере Россия будет продолжать работу с дружественными странами, "выстраивая независимую от третьих стран систему внешнеэкономических связей, систему торговли, систему платежей и расчетов, инвестиций, транспорта и других аспектов". По прогнозу Минэкономразвития, безработица в России в текущем году в среднем составит 2,6%, в 2027 году - 2,5%, в 2028 году - 2,3%.

