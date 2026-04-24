https://1prime.ru/20260424/rossija-869403643.html

В России снизилось число фальшивых долларов - 24.04.2026, ПРАЙМ

Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ. | 24.04.2026, ПРАЙМ

финансы

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869403643.jpg?1776982716

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ. По итогам первого квартала выявлено 110 поддельных долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий был в третьем квартале 2024 года – 165 купюр. За год количество поддельных американских банкнот в стране снизилось в 13 раз. При этом за последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук. В то же время значительно снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр. Их число за год сократилось в 11 раз, до 123 штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

