В России снизилось число фальшивых долларов
Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
По итогам первого квартала выявлено 110 поддельных долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий был в третьем квартале 2024 года – 165 купюр. За год количество поддельных американских банкнот в стране снизилось в 13 раз. При этом за последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук.
В то же время значительно снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр. Их число за год сократилось в 11 раз, до 123 штук.
