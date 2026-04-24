https://1prime.ru/20260424/rossija-869403979.html

Тридцать пять лет назад в России был введен институт президентства

2026-04-24T01:27+0300

экономика

общество

россия

рф

владимир путин

дмитрий медведев

совет федерации

конституционный суд

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869403979.jpg?1776983266

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Тридцать пять лет назад в России был введен институт президентства. Ниже приводится справочная информация. 24 апреля 1991 года законом "О президенте РСФСР" в России был веден институт президентства. Пост президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием, был учрежден по результатам общенародного референдума 17 марта 1991 года. В этот день граждане СССР участвовали в референдуме по вопросу о сохранении Союза ССР и в дополнение к этому граждане РСФСР отвечали на вопрос: "Считаете ли Вы необходимым введение поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?". В голосовании по этому вопросу приняли участие 75,42% избирателей, внесенных в списки. За введение поста президента РСФСР высказались 69,85% избирателей или 53,385 миллионов человек, против – 27,89% или 21,406 миллиона человек. 24 мая 1991 года институт президента РСФСР был включен в действовавшую тогда Конституцию РСФСР. Закон "О президенте РСФСР" содержал 11 статей и характеризовал президента как высшее должностное лицо РСФСР и главу исполнительной власти в РСФСР. На этот пост мог быть избран гражданин республики не моложе 35 и не старше 65 лет. Срок президентских полномочий составлял пять лет. Многие функции, полномочия и направления деятельности президента были сформулированы таким образом, чтобы посредством введения этого института укрепить авторитет российской государственной власти, без которой невозможно выполнение законов. Вместе с тем, согласно статьям 5 и 8 закона, Съезд народных депутатов и Верховный Совет имели серьезные рычаги влияния на решения и действия президента. На основании заключения Конституционного Суда они могли отменить его указы, а также потребовать от президента внеочередного доклада о положении в стране и принимаемых им мерах. Президент обладал правом законодательной инициативы, правом вето, обнародовал законы, с согласия Верховного Совета назначал председателя Совета министров, единолично – остальных членов правительства. Президент становился ключевой фигурой в вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности. Он возглавлял Совет Безопасности, участвовал в переговорах и подписывал международные договоры, объявлял чрезвычайное положение. Однако введение института президентства в РСФСР не привело к коренному изменению всего механизма государственного управления. По-прежнему главная роль принадлежала Съезду и Верховному Совету. Парламент определял все полномочия президента, осуществлял финансирование президентских программ, его администрации и всей исполнительной власти. Указная деятельность президента носила подзаконный характер, при том что парламент оставлял за собой право отменить любой его указ. 12 июня 1991 года состоялись выборы президента РСФСР. Первым президентом России стал Борис Ельцин, который вступил в должность 10 июля 1991 года. 25 декабря 1991 года РСФСР решением Верховного совета была переименована в Российскую Федерацию, президент республики стал именоваться президентом Российской Федерации. После принятия всенародным голосованием Конституции Российской Федерации указом президента РФ от 24 декабря 1993 года закон "О президенте РСФСР" был признан не действующим и не подлежащим применению органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Согласно статье 80 Основного закона, президент получил статус "главы государства", "гаранта" Конституции, а также прав и свобод человека и гражданина. Срок пребывания первого лица у власти в 1993 году был сокращен до четырех лет. Право быть избранными на этот пост получили граждане РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающие в стране не менее 10 лет. В Основном законе к компетенции президента были отнесены определение российской внутренней и внешней политики. Глава государства получил право единолично принимать решение об отставке правительства (назначение премьер-министра – с согласия Госдумы). Кроме того, президент представляет Госдуме кандидатуру для назначения на должность председателя Центробанка, Совету Федерации – кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного суда. Президент распускает Государственную думу в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Его указы и распоряжения обязательны к исполнению на всей территории РФ. В июне-июле 1996 года в ходе двух туров очередных выборов президента России Борис Ельцин был переизбран главой государства. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке и добровольно оставил пост президента Российской Федерации. Свои полномочия в соответствии с Конституцией РФ он передал председателю правительства РФ Владимиру Путину. 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом России, в марте 2004 года переизбран на этот пост. В марте 2008 года президентом России стал Дмитрий Медведев. В 2000-е годы в Основной закон РФ был внесен ряд поправок, которые расширили права главы государства. В соответствии с изменениями от 30 декабря 2008 года, срок полномочий президента был увеличен до шести лет (начиная с выборов 2012 года). В марте 2012 года Владимир Путин в третий раз был избран президентом России, 7 мая он впервые вступил в должность на шестилетний срок. В 2014 году глава государства получил право назначать не более 10% членов Совета Федерации РФ. Кроме того, он стал представлять верхней палате Федерального собрания кандидатуры для назначения на должность судей Верховного суда, а также кандидатов на пост генерального прокурора и его заместителей. В марте 2018 года Владимир Путин был в четвертый раз избран на посту президента. В январе 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным были инициированы изменения в Конституцию РФ, которые затем были одобрены большинством россиян в ходе общероссийского голосования и вступили в силу 4 июля 2020 года. Было закреплено требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Кроме того, вступила в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Она не учитывает число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки. Согласно действующей редакции Конституции РФ, президент России является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков (не применяется к лицу, занимавшему должность президента на момент вступления в силу поправок в Конституцию). Президент Российской Федерации: – назначает председателя правительства РФ, кандидатура которого утверждена Государственной думой по представлению президента РФ, и освобождает председателя правительства РФ от должности; осуществляет общее руководство правительством России; вправе председательствовать на заседаниях правительства РФ; – утверждает по предложению председателя правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; – принимает решение об отставке правительства РФ; принимает отставку председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ; – представляет Государственной думе кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка России; ставит перед Госдумой вопрос об освобождении от должности председателя Центробанка Российской Федерации; – назначает на должность заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной думой и освобождает их от должности; – назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности; – представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ, заместителя председателя Конституционного суда РФ и судей Конституционного суда РФ, председателя Верховного суда РФ, заместителей председателя Верховного суда РФ и судей Верховного суда РФ; назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов; – назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; – назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации; – вносит в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателя, заместителя председателя и судей Конституционного суда Российской Федерации, председателя, заместителей председателя и судей Верховного суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий; – представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной думе кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; – формирует Государственный Совет Российской Федерации и Совет Безопасности Российской Федерации; – утверждает военную доктрину Российской Федерации; – назначает и освобождает полномочных представителей президента Российской Федерации; высшее командование Вооруженных сил Российской Федерации; – назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях. Президент Российской Федерации является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии президент вводит на территории России или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Президент Российской Федерации решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища; награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные звания, высшие воинские и высшие специальные звания; осуществляет помилование. Президент РФ издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории страны. Президент России обладает неприкосновенностью. Президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, также обладает неприкосновенностью. Президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может пожизненно быть членом Совета Федерации, но вправе отказаться от полномочий сенатора. В марте 2024 года Владимир Путин был избран главой государства в пятый раз.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

