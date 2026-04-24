Россия в феврале нарастила закупки виски из Испании втрое

Россия в феврале нарастила втрое в месячном выражении закупки виски из Испании - более чем до 500 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T04:47+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале нарастила втрое в месячном выражении закупки виски из Испании - более чем до 500 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли виски на 529,4 тысячи евро против 165,6 тысячи в январе. Таким образом, сумма закупок подскочила в 3,2 раза за месяц. В результате Испания стала вторым крупнейшим среди стран ЕС поставщиком виски на российский рынок, вытеснив с этого места Италию (253,7 тысячи евро), которая опустилась на четвертое место. В топ-5 также вошли Латвия (12,7 миллиона евро), Польша (265,4 тысячи евро) и Германия (176,9 тысячи евро). В целом российский импорт виски из стран Евросоюза вырос в феврале на 11% в месячном выражении - до 14,5 миллиона евро.

