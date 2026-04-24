Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию

Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию - 24.04.2026, ПРАЙМ

Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию

Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, выяснило РИА Новости по данным статслужбы...

2026-04-24T06:47+0300

2026-04-24T06:47+0300

2026-04-24T06:47+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Грузии. Так, российские компании поставили удобрений на 3,1 миллиона долларов против 562,9 тысячи в феврале. Таким образом, экспорт подскочил в 5,5 раза за месяц. Большая часть этой суммы пришлась на смешанные удобрения (2,9 миллиона долларов). В результате Россия вернулась на первое место среди крупнейших экспортеров удобрений в Грузию - доля составила 49,1% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на втором месте, при этом на протяжении всего 2025 года Москва была главным поставщиком удобрений в Тбилиси. Вслед за РФ по сумме поставок в марте расположились Турция (10,9%) и Испания (6,4%).

грузия

москва

тбилиси

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузия, москва, тбилиси