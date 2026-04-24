Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию - 24.04.2026, ПРАЙМ
Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию
Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию - 24.04.2026, ПРАЙМ
Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию
Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, выяснило РИА Новости по данным статслужбы... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Грузии. Так, российские компании поставили удобрений на 3,1 миллиона долларов против 562,9 тысячи в феврале. Таким образом, экспорт подскочил в 5,5 раза за месяц. Большая часть этой суммы пришлась на смешанные удобрения (2,9 миллиона долларов). В результате Россия вернулась на первое место среди крупнейших экспортеров удобрений в Грузию - доля составила 49,1% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на втором месте, при этом на протяжении всего 2025 года Москва была главным поставщиком удобрений в Тбилиси. Вслед за РФ по сумме поставок в марте расположились Турция (10,9%) и Испания (6,4%).
россия, грузия, москва, тбилиси
Экономика, Энергетика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, МОСКВА, Тбилиси
06:47 24.04.2026
 
Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений в Грузию

Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, выяснило РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Так, российские компании поставили удобрений на 3,1 миллиона долларов против 562,9 тысячи в феврале. Таким образом, экспорт подскочил в 5,5 раза за месяц.
Большая часть этой суммы пришлась на смешанные удобрения (2,9 миллиона долларов).
В результате Россия вернулась на первое место среди крупнейших экспортеров удобрений в Грузию - доля составила 49,1% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на втором месте, при этом на протяжении всего 2025 года Москва была главным поставщиком удобрений в Тбилиси.
Вслед за РФ по сумме поставок в марте расположились Турция (10,9%) и Испания (6,4%).
 
ЭкономикаЭнергетикаРОССИЯГРУЗИЯМОСКВАТбилиси
 
 
