https://1prime.ru/20260424/rossija-869408122.html
В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров
В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров - 24.04.2026, ПРАЙМ
В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров
Порядка 2,3 миллиарда некачественных или потенциально опасных товаров было заблокировано к продаже в России за 2025 год с помощью разрешительного режима,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T07:18+0300
2026-04-24T07:18+0300
2026-04-24T07:18+0300
бизнес
россия
общество
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869408122.jpg?1777004293
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Порядка 2,3 миллиарда некачественных или потенциально опасных товаров было заблокировано к продаже в России за 2025 год с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие продукты на кассах, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За два года разрешительный режим на кассах остановил продажу уже 3,3 миллиарда единиц товаров, в 2025 году - 2,3 миллиарда товаров, то есть большая часть", - заявил Дубин.
Ранее в апреле замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева рассказала, что около 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Минпромторг
В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров
ЦРПТ: в России за два года заблокировали около 2,3 миллиарда некачественных товаров
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Порядка 2,3 миллиарда некачественных или потенциально опасных товаров было заблокировано к продаже в России за 2025 год с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие продукты на кассах, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За два года разрешительный режим на кассах остановил продажу уже 3,3 миллиарда единиц товаров, в 2025 году - 2,3 миллиарда товаров, то есть большая часть", - заявил Дубин.
Ранее в апреле замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева рассказала, что около 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима.