Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров - 24.04.2026, ПРАЙМ
В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров
ЦРПТ: в России за два года заблокировали около 2,3 миллиарда некачественных товаров

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Порядка 2,3 миллиарда некачественных или потенциально опасных товаров было заблокировано к продаже в России за 2025 год с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие продукты на кассах, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За два года разрешительный режим на кассах остановил продажу уже 3,3 миллиарда единиц товаров, в 2025 году - 2,3 миллиарда товаров, то есть большая часть", - заявил Дубин.
Ранее в апреле замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева рассказала, что около 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима.
 
