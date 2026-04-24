https://1prime.ru/20260424/rossija-869408122.html

В России за два года заблокировали 2,3 миллиарда некачественных товаров - 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T07:18+0300

бизнес

россия

общество

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869408122.jpg?1777004293

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Порядка 2,3 миллиарда некачественных или потенциально опасных товаров было заблокировано к продаже в России за 2025 год с помощью разрешительного режима, который не дает приобрести такие продукты на кассах, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За два года разрешительный режим на кассах остановил продажу уже 3,3 миллиарда единиц товаров, в 2025 году - 2,3 миллиарда товаров, то есть большая часть", - заявил Дубин. Ранее в апреле замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева рассказала, что около 190 тысяч некачественных или потенциально опасных товаров блокируется для покупки в России каждый час с помощью разрешительного режима.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

