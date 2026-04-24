Россияне стали чаще летать в командировки в страны Азии и СНГ
Россияне стали чаще летать в командировки в страны Азии и СНГ
2026-04-24T06:17+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне с начала 2026 года чаще всего отправляются в командировки в страны Азии и СНГ, при этом лидером стала Южная Корея, куда спрос вырос почти в три раза, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок OneTwoTrip для бизнеса.
"Географический вектор уверенно смещается в сторону Азии и стран СНГ. Настоящим лидером по росту популярности стала Южная Корея, куда стали летать почти в три раза чаще — спрос подскочил на 181%", - выяснили в сервисе, изучив авиазаказы на период с 1 января по 30 апреля, оформленные корпоративными клиентами, и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.
По их данным, впечатляющую динамику показывает Египет, куда спрос вырос почти в 2,4 раза. Спрос на деловые поездки в Грузию вырос на 83%, в Таджикистан - на 71%, в Киргизию - на 30%.
"Российские компании активно осваивают рынки Вьетнама (рост на 61%), Таиланда (рост на 38%) и Китая (рост на 30%), не забывая при этом и о традиционных связях с Германией, спрос на поездки в которую увеличился на 35%, и Арменией (увеличение на 31%)", - отметили аналитики.
Поменялся и портрет делового путешественника. Так, женщины стали отправляться в зарубежные поездки чаще - их доля увеличилась до 29%, в то время как в прошлом году она составляла 24%. При этом доля одиночных выездов сократилась с 76% до 71%.
"Стремление к комфорту также остается в приоритете, о чем свидетельствует рост количества заказов в бизнес-классе на 5%", - добавили там.
В сервисе заключили, что общее число международных командировок в рассматриваемый период выросло на 16% в годовом выражении.
