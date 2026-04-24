Валюта РФ на Мосбирже опять вернула себе уровень 11 руб/юань

Валюта РФ на Мосбирже опять вернула себе уровень 11 руб/юань - 24.04.2026, ПРАЙМ

Валюта РФ на Мосбирже опять вернула себе уровень 11 руб/юань

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, опять протестировал ключевую поддержку 11... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T21:04+0300

2026-04-24T21:04+0300

2026-04-24T21:09+0300

МОСКВА, 24 апр- ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, опять протестировал ключевую поддержку 11 рублей и в итоге остался ниже нее.При этом, снижение курса юаня отмечалось четыре дня на прошлой неделе, а повышение - один. Волатильность осталась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,89-11,15 рубля за юань. Китайская валюта упала - пятую неделю подряд, обновив минимум с 30 января.Рубль продолжил получать поддержку от дисбаланса между продажами валюты и ее покупками. При этом заявление Минфина РФ о плане возврата с покупками валюты на рынок в ФНБ по бюджетному правилу пока вызвали лишь краткосрочную реакцию рынка. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке было нейтрально воспринято рынком.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,50% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,19 - +0,55%.В итоге, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 13 копеек до 10,98 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 52 копейки до 75,53 рубля, а евро - на 1,35 рубля до 88,28 рубля.Цена барреля марки Brent к концу недели составила около 7,9 тысячи рублей, против 6,9 тысячи неделей ранее, оставаясь аномально высокой на фоне Ближневосточного кризиса.Рубль напиралРубль после консолидации на предыдущей неделе, в начале завершившейся рабочей недели продолжил развивать тренд на дальнейшее укрепление по отношению к юаню на Мосбирже. При этом китайская валюта быстро сползла ниже ключевого уровня 11 рублей.Однако существенно ниже и даже на обновление минимума текущего года (январских 10,74 рубля за юань) курс не пошел. Видимо, игроки рынка обратили внимание на решение Минфина, который для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему РФ возобновляет с мая операции с валютой и золотом по бюджетному правилу.Исходя прежде всего из конъюнктуры рынка нефти, ведомство начнет покупку валюты. Как оценили эксперты, уже в мае они составят 300-400 миллиардов рублей в эквиваленте – около 20 миллиардов в день. Продажа Центробанком (в рамках зеркалирования операций с ФНБ) валюты - на 4,6 миллиарда рублей в эквиваленте - частично сгладит эти покупки.Краткосрочная реакция курса рубля на решение Минфина оказалась негативной. Юань рывком вернулся выше ключевых 11 рублей.Между тем, глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возобновление операций с валютой и золотом по бюджетному правилу стабилизирует валютный рынок.ПрогнозыЗавершение недели курс юаня к рублю провел, опять сползая ниже круглого уровня поддержки 11 рублей. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ РФ поддержала это движение.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. ЦБ в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.При этом ЦБ РФ исходит из объявленных параметров бюджетной политики, при более высоких расходах потребуется более жесткая ДКП, чем в базовом сценарии.Банк России на заседании в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также добавила, что ЦБ может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки. Это сигнал в поддержку рубля.Таким образом, в конце апреля курс юаня на Мосбирже может остаться около психологического уровня 11 рублей, который будет притягивать к себе проваливающиеся курсы - в ожидании возобновления с мая покупок валюты Минфином в ФНБ.Автор: Майоров Дмитрий, корреспондент ПРАЙМа

Дмитрий Майоров

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рынок, рф, минфин, банк россия, россия, рубль