На Сахалине возбудили дело из-за контрабанды стратегически важных товаров

2026-04-24T06:17+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено в отношении одной из компаний Сахалина, сообщает пресс-служба таможни Сахалинской области. По сведениям таможни, в октябре 2025 года рыбодобывающая компания поставила в КНР по контракту 27 тонн мороженых молок рыбы лососевых пород на сумму почти в 3 миллиона рублей. При декларировании экспортер предоставил необходимый сертификат предприятия, состоящего в реестре аккредитованных компаний, а фактически поставил продукцию производственного предприятия, которое не входит в этот список и не имеет аттестацию, уточняет пресс-служба. "Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере с недостоверным декларированием товаров)", - говорится в сообщении таможни. Пресс-служба добавляет, что нарушение было выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с УМВД России по Сахалинской области. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

