На Сахалине возбудили дело из-за контрабанды стратегически важных товаров - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/sahalin-869407431.html
На Сахалине возбудили дело из-за контрабанды стратегически важных товаров
На Сахалине возбудили дело из-за контрабанды стратегически важных товаров - 24.04.2026, ПРАЙМ
На Сахалине возбудили дело из-за контрабанды стратегически важных товаров
Уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено в отношении одной из компаний Сахалина, сообщает пресс-служба... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T06:17+0300
2026-04-24T06:17+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сахалин
китай
кнр
умвд
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869407431.jpg?1777000658
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено в отношении одной из компаний Сахалина, сообщает пресс-служба таможни Сахалинской области. По сведениям таможни, в октябре 2025 года рыбодобывающая компания поставила в КНР по контракту 27 тонн мороженых молок рыбы лососевых пород на сумму почти в 3 миллиона рублей. При декларировании экспортер предоставил необходимый сертификат предприятия, состоящего в реестре аккредитованных компаний, а фактически поставил продукцию производственного предприятия, которое не входит в этот список и не имеет аттестацию, уточняет пресс-служба. "Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере с недостоверным декларированием товаров)", - говорится в сообщении таможни. Пресс-служба добавляет, что нарушение было выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с УМВД России по Сахалинской области. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.
сахалин
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сахалин, китай, кнр, умвд, мвд
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Сахалин, КИТАЙ, КНР, УМВД, МВД
06:17 24.04.2026
 
На Сахалине возбудили дело из-за контрабанды стратегически важных товаров

На Сахалине возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено в отношении одной из компаний Сахалина, сообщает пресс-служба таможни Сахалинской области.
По сведениям таможни, в октябре 2025 года рыбодобывающая компания поставила в КНР по контракту 27 тонн мороженых молок рыбы лососевых пород на сумму почти в 3 миллиона рублей. При декларировании экспортер предоставил необходимый сертификат предприятия, состоящего в реестре аккредитованных компаний, а фактически поставил продукцию производственного предприятия, которое не входит в этот список и не имеет аттестацию, уточняет пресс-служба.
"Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере с недостоверным декларированием товаров)", - говорится в сообщении таможни.
Пресс-служба добавляет, что нарушение было выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с УМВД России по Сахалинской области.
Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСахалинКИТАЙКНРУМВДМВД
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала