https://1prime.ru/20260424/sammit-869431676.html

"Должны отказаться". Приглашение России на саммит в США удивило Францию

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T22:20+0300

сша

россия

москва

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами."Абсолютно верное решение! Мы должны вести переговоры с Россией, возобновить с ней нормальную торговлю, а также отказаться от этой глупой воинственной политики по отношению к Москве!" — написал он в соцсети X.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

