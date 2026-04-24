Минфин США расширил санкции против Ирана
2026-04-24T23:40+0300
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин США расширил санкционные списки по Ирану, добавив туда 20 компаний и 19 нефтяных танкеров, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC). В списке присутствуют компании, зарегистрированные в Китае, Каймановых Островах, Либерии, ОАЭ, Виргинских Островах, Панаме, Вьетнаме и Маршалловых Островах. OFAC также выпустило генеральную лицензию, разрешающую сворачивание операций с участием китайской нефтеперерабатывающей компании Hengli Petrochemical, которая также находится в санкционном списке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
