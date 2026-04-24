Сенатор предложил запретить авиакомпаниям навязывать платные допуслуги - 24.04.2026, ПРАЙМ
Сенатор предложил запретить авиакомпаниям навязывать платные допуслуги
2026-04-24T02:04+0300
бизнес
россия
02:04 24.04.2026
 
Сенатор предложил запретить авиакомпаниям навязывать платные допуслуги

Сенатор Гибатдинов предложил запретить авиакомпаниям навязывать платные допуслуги

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский сенатор Айрат Гибатдинов предложил запретить авиакомпаниям навязывать пассажирам обязательные платные допуслуги при онлайн-регистрации на рейс.
Соответствующее обращение парламентарий направил министру транспорта РФ Андрею Никитину. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным и востребованным внесение изменений в законодательство в целях закрепления права пассажиров на бесплатную онлайн-регистрацию на рейс, осуществляемый в рамках внутренних пассажирских авиаперевозок без одновременного требования выбора дополнительной платной услуги. Данная мера также необходима, в том числе, в целях борьбы с "овербукингом", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что некоторые авиакомпании на словах предлагают бесплатную онлайн-регистрацию, при этом ее невозможно пройти без платного выбора места в самолете. Таким образом, добавил политик, фактическая плата за оказание онлайн-регистрации может составлять более 1000-2000 рублей, что может значительно увеличить стоимость перелета.
"Онлайн-регистрация удобна как для пассажиров, так и для авиакомпаний и аэропортов. Первым не приходится мчаться в аэропорт сильно заранее, чтобы отстоять очередь на регистрацию, плюс это возможность обезопасить себя от овербукинга - риска вообще не попасть на борт. А вторые экономят силы и время собственных сотрудников, залы ожидания не перегружены, безопасность выше", - констатировал сенатор.
 
