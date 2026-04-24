Шохин рассказал, когда восстановится инвестиционная активность в России

Многие инвестиционные проекты в России сегодня находятся в режиме ожидания, активность в этой сфере восстановится при ключевой ставке ниже 10%, заявил глава... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T23:49+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Многие инвестиционные проекты в России сегодня находятся в режиме ожидания, активность в этой сфере восстановится при ключевой ставке ниже 10%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Банк России в пятницу в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку – вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. "Сегодня многие инвестиционные проекты заморожены, находятся в режиме ожидания. Восстановление инвестиционной активности возможно при ставке ниже 10%", - сказал Шохин в эфире радиостанции Business FM. Он напомнил, что призывал снизить ставку в апреле на 1 процентный пункт, чтобы к концу года можно было выйти на 10%, а может быть, даже на однозначную цифру. "Именно эти показатели с точки зрения бизнеса, и не только крупного, но и среднего, и малого, делают чувствительным вот этот уровень к формированию того, что иногда называют инвестиционным аппетитом, аппетитом к инвестициям", - добавил глава РСПП.

