Шохин рассказал, когда восстановится инвестиционная активность в России - 24.04.2026, ПРАЙМ
Шохин рассказал, когда восстановится инвестиционная активность в России
Многие инвестиционные проекты в России сегодня находятся в режиме ожидания, активность в этой сфере восстановится при ключевой ставке ниже 10%, заявил глава... | 24.04.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
финансы
александр шохин
банк россия
рспп
23:49 24.04.2026
 
Шохин рассказал, когда восстановится инвестиционная активность в России

Глава РСПП Шохин: инвестиционная активность в РФ восстановится при ключевой ставке до 10%

© РИА Новости . Константин Чалабов | Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Многие инвестиционные проекты в России сегодня находятся в режиме ожидания, активность в этой сфере восстановится при ключевой ставке ниже 10%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Банк России в пятницу в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку – вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
"Сегодня многие инвестиционные проекты заморожены, находятся в режиме ожидания. Восстановление инвестиционной активности возможно при ставке ниже 10%", - сказал Шохин в эфире радиостанции Business FM.
Он напомнил, что призывал снизить ставку в апреле на 1 процентный пункт, чтобы к концу года можно было выйти на 10%, а может быть, даже на однозначную цифру.
"Именно эти показатели с точки зрения бизнеса, и не только крупного, но и среднего, и малого, делают чувствительным вот этот уровень к формированию того, что иногда называют инвестиционным аппетитом, аппетитом к инвестициям", - добавил глава РСПП.
