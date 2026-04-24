С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков - 24.04.2026, ПРАЙМ
С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков
С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков - 24.04.2026, ПРАЙМ
С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков
C рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) взыскивают штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, следует из материалов судебных... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T03:52+0300
2026-04-24T03:52+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. C рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) взыскивают штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Летом 2025 года Никулинский суд Москвы признал Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотиков в интернете" и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на материалы дела, нарушения нашли в клипе рэпера и еще в четырех песнях. Согласно материалам приставов, Никулинский суд Москвы 31 марта 2026 года выдал исполнительный лист, по которому на Ляхова завели исполнительное производство о взыскании 50 тысяч рублей "штрафа, как вида наказания по делам об АП". Как следует из судебных документов, этот штраф назначен за пропаганду наркотиков. У рэпера вышло несколько альбомов, в 2022 году он победил в рейтинге журнала Forbes "30 до 30" в категории "Музыка".
бизнес, общество , россия, москва, forbes
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Forbes
03:52 24.04.2026
 
С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков

С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков в треках

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. C рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) взыскивают штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Летом 2025 года Никулинский суд Москвы признал Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотиков в интернете" и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на материалы дела, нарушения нашли в клипе рэпера и еще в четырех песнях.
Согласно материалам приставов, Никулинский суд Москвы 31 марта 2026 года выдал исполнительный лист, по которому на Ляхова завели исполнительное производство о взыскании 50 тысяч рублей "штрафа, как вида наказания по делам об АП". Как следует из судебных документов, этот штраф назначен за пропаганду наркотиков.
У рэпера вышло несколько альбомов, в 2022 году он победил в рейтинге журнала Forbes "30 до 30" в категории "Музыка".
 
