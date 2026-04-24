Командный состав 68-й аэромобильной бригады ВСУ критикует Зеленского

Почти весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ открыто критикует на своих страницах в соцсетях Владимира Зеленского, считая его предателем | 24.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Почти весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ открыто критикует на своих страницах в соцсетях Владимира Зеленского, считая его предателем Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Весь командный состав 68-й отдельно аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского, считая его предателем Украины", — рассказали силовики. По словам собеседника агентства, в распоряжении силовиков оказались персональные данные командования боевых групп данной бригады. После чего удалось установить, что один из офицеров является ярым сторонником экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и украинским националистом из Тернопольской области.

