Командный состав 68-й аэромобильной бригады ВСУ критикует Зеленского - 24.04.2026, ПРАЙМ
Командный состав 68-й аэромобильной бригады ВСУ критикует Зеленского
2026-04-24T00:00+0300
00:00 24.04.2026
 
Командный состав 68-й аэромобильной бригады ВСУ критикует Зеленского

Командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ назвал Зеленского предателем

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Почти весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ открыто критикует на своих страницах в соцсетях Владимира Зеленского, считая его предателем Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Весь командный состав 68-й отдельно аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского, считая его предателем Украины", — рассказали силовики.
По словам собеседника агентства, в распоряжении силовиков оказались персональные данные командования боевых групп данной бригады. После чего удалось установить, что один из офицеров является ярым сторонником экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и украинским националистом из Тернопольской области.
 
