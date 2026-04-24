СМИ: США разрабатывают новые планы ударов по Ирану
2026-04-24T06:57+0300
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Американские вооруженные силы разрабатывают новые планы по нанесению возможных ударов по иранским целям, в том числе в районе Ормузского пролива, на случай завершения прекращения огня с Тегераном без сделки, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Речь идет о возможных ударах по небольшим быстроходным ударным катерам, минным заградителям и другим средствам асимметричной борьбы, которые помогли Тегерану перекрыть этот ключевой морской путь", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По информации CNN, американские военные также могут привести в жизнь угрозу администрации США о нанесении ударов по иранским объектам двойного назначения, к которым относятся в том числе электростанции и мосты.
Еще один вариант, разработанный американскими органами военного планирования, предусматривает удары по отдельным иранским военным командирам и другим членам руководства страны. По утверждению одного из источников, одной из таких целей якобы может быть командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад Вахиди.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
CNN: США разрабатывают планы ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива
