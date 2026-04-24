"Катастрофа": в США забили тревогу из-за нового плана Трампа

Сенатор Мерфи: Трамп все еще думает над наземным вторжением в Иран
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность наземного вторжения в Иран.
Мерфи подчеркнул, что последствия войны с Ираном могут оказаться ещё серьезнее, чем предполагается.
"Эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории", — подытожил он.
На этом фоне, Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Тегеран не представит предложения по урегулированию конфликта и не завершатся переговоры. В марте газета New York Times сообщала, что Пентагон собирается отправить в регион дополнительно около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Впоследствии количество войск увеличилось до 50 тысяч. По информации издания, десантники будут находиться в зоне действия Ирана, хотя точное место пребывания неизвестно.
Есть предположения, что они примут участие в захвате острова Харк или другой операции совместно с пехотой. Однако военные эксперты указывают, что даже 50 тысяч солдат — это недостаточно для крупной кампании. Иран занимает почти треть площади континентальных Соединенных Штатов и население страны составляет около 93 миллионов человек. Аналитики считают, что с таким контингентом захват и удержание территории будет практически невозможным.
США и Израиль начали атаковать территории Ирана 28 февраля, в результате чего погибло более трех тысяч человек. После этого 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, и посредники сейчас пытаются организовать новый раунд переговоров.