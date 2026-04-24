https://1prime.ru/20260424/ssha-869408195.html

"Катастрофа": в США забили тревогу из-за нового плана Трампа

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность наземного вторжения в Иран. | 24.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg

МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность наземного вторжения в Иран. "Он (Трамп. — Прим. ред.) по-прежнему обдумывает катастрофическое наземное вторжение, а его отказ прекратить войну сохраняет контроль Ирана над проливом и поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители", — написал он.Мерфи подчеркнул, что последствия войны с Ираном могут оказаться ещё серьезнее, чем предполагается. "Эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории", — подытожил он.На этом фоне, Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Тегеран не представит предложения по урегулированию конфликта и не завершатся переговоры. В марте газета New York Times сообщала, что Пентагон собирается отправить в регион дополнительно около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Впоследствии количество войск увеличилось до 50 тысяч. По информации издания, десантники будут находиться в зоне действия Ирана, хотя точное место пребывания неизвестно. Есть предположения, что они примут участие в захвате острова Харк или другой операции совместно с пехотой. Однако военные эксперты указывают, что даже 50 тысяч солдат — это недостаточно для крупной кампании. Иран занимает почти треть площади континентальных Соединенных Штатов и население страны составляет около 93 миллионов человек. Аналитики считают, что с таким контингентом захват и удержание территории будет практически невозможным. США и Израиль начали атаковать территории Ирана 28 февраля, в результате чего погибло более трех тысяч человек. После этого 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, и посредники сейчас пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

