"Готовит к вторжению". Заявление Стармера о России поразило Британию - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/starmer-869431367.html
"Готовит к вторжению". Заявление Стармера о России поразило Британию
Читатели газеты Telegraph раскритиковали угрозу премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать и досматривать связанные с Россией суда.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d2808a13f70ec60365450b2f515732.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Готовит к вторжению". Заявление Стармера о России поразило Британию

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Читатели газеты Telegraph раскритиковали угрозу премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать и досматривать связанные с Россией суда.
"Мы решили направить ресурсы на то, чтобы как можно больше людей были вынуждены работать просто ради выживания. Цена этого — полная беспомощность. Сто лет назад у Великобритании был крупнейший флот в мире. А теперь мы даже не можем помочь своим союзникам, обеспечивая соблюдение собственных законов в Ла-Манше. Вместо этого они тратят силы на контроль за высказываниями и выполнение норм по "разнообразию" — отметил один читатель.
"Заикающийся лжец — самый жалкий и бесхребетный премьер-министр за все время!" — обрушился с критикой другой.
"Стармер делает громкие заявления, а потом полностью проваливается, когда дело доходит до реальных действий", — написал третий.
"Стармер ничего не сделал для защиты нашей страны. Он позволил ей оказаться под угрозой и до сих пор отказывается тратить деньги на оборону, игнорируя советы экспертов из собственной партии, потому что у него другие приоритеты. Он даже намеренно испортил отношения с единственной страной, которая действительно могла бы помочь спасти нас в случае нападения. Такое ощущение, будто он работает на другое государство, подготавливая нас к полномасштабному вторжению", — заключил еще один комментатор.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Соединенное Королевство введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Газета Telegraph позже сообщила, что военно-морской флот Британии не рискует задерживать суда и танкеры, якобы связанные с Россией, так как опасается нарушить международные законы. Издание Times утверждает, что Лондон опасается многомиллионных расходов, которые повлечет обслуживание и швартовка судов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала