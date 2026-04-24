"Готовит к вторжению". Заявление Стармера о России поразило Британию

Читатели газеты Telegraph раскритиковали угрозу премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать и досматривать связанные с Россией суда. | 24.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Читатели газеты Telegraph раскритиковали угрозу премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать и досматривать связанные с Россией суда."Мы решили направить ресурсы на то, чтобы как можно больше людей были вынуждены работать просто ради выживания. Цена этого — полная беспомощность. Сто лет назад у Великобритании был крупнейший флот в мире. А теперь мы даже не можем помочь своим союзникам, обеспечивая соблюдение собственных законов в Ла-Манше. Вместо этого они тратят силы на контроль за высказываниями и выполнение норм по "разнообразию" — отметил один читатель."Заикающийся лжец — самый жалкий и бесхребетный премьер-министр за все время!" — обрушился с критикой другой."Стармер делает громкие заявления, а потом полностью проваливается, когда дело доходит до реальных действий", — написал третий."Стармер ничего не сделал для защиты нашей страны. Он позволил ей оказаться под угрозой и до сих пор отказывается тратить деньги на оборону, игнорируя советы экспертов из собственной партии, потому что у него другие приоритеты. Он даже намеренно испортил отношения с единственной страной, которая действительно могла бы помочь спасти нас в случае нападения. Такое ощущение, будто он работает на другое государство, подготавливая нас к полномасштабному вторжению", — заключил еще один комментатор.В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Соединенное Королевство введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.Газета Telegraph позже сообщила, что военно-морской флот Британии не рискует задерживать суда и танкеры, якобы связанные с Россией, так как опасается нарушить международные законы. Издание Times утверждает, что Лондон опасается многомиллионных расходов, которые повлечет обслуживание и швартовка судов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

