Аналитики назвали главных бенефициаров ожидаемого снижения ставки ЦБ - 24.04.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали главных бенефициаров ожидаемого снижения ставки ЦБ
Аналитики назвали главных бенефициаров ожидаемого снижения ставки ЦБ - 24.04.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали главных бенефициаров ожидаемого снижения ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, которое ожидают аналитики, обеспечит российскому рынку акций умеренное ралли, а главными бенефициарами станут... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T08:50+0300
2026-04-24T08:50+0300
рынок
финансы
банки
рф
ближний восток
финам
банк россия
россельхозбанк
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, которое ожидают аналитики, обеспечит российскому рынку акций умеренное ралли, а главными бенефициарами станут закредитованные компании и акции с высокой ожидаемой доходностью по дивидендам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на пятничном заседании ЦБ РФ. Среди аргументов в пользу такого решения они называют замедление роста экономической активности, снижение инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса и замедление темпов инфляции. Снижение ставки может обеспечить умеренное ралли на несколько процентов до и после заседания, считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. "Выигрыши могли бы быть выше, если бы не крепкий рубль, который сдерживает интерес к акциям сырьевого сектора", - рассказала она. Кроме того, по ее словам, на рынок влияет и ситуация вокруг конфликта на Ближнем Востоке - потенциально деэскалация приведет к снижению долларовых цен на нефть. Сильнее всего на снижение ставки реагируют компании с высокой долговой нагрузкой. Отставать могут компании с чистой денежной позицией, на которую они получают доход. "Финансовому рынку нужно подтверждение, что цикл снижения ключевой ставки продолжится заранее определенным темпом, то есть по 50 базисных пунктов на каждом заседании. Мы предполагаем, что в среднесрочном прогнозе, который будет опубликован в этот раз, ожидаемые параметры ключевой ставки на текущий год останутся неизменными", - комментирует управляющий по акциям УК "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков. Главными бенефициарами снижения ставки остаются компании с высоким уровнем задолженности, считает Армяков. Спекулятивно могут расти закредитованные компании, но эффект может оказаться ограниченным, жесткие условия ДКП сохраняются, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Даниил Болотских. При снижении ставки дивидендные истории становятся привлекательнее. Среди бенефициаров он выделил компании с высокой ожидаемой дивидендной доходностью. "При снижении ключевой дивидендные истории становятся привлекательнее. От грядущего дивидендного сезона (апрель-август) мы ожидаем 2,3 триллиона рублей дивидендных выплат (по покрываемым нами компаниям)", - рассказал он. Аналитики ФГ "Финам" также считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно положительно отразиться на банковском секторе. "Оно должно будет поспособствовать определенному ускорению кредитования в стране, прежде всего в розничном сегменте, а также ослаблению давлению на качество активов банков", - поясняют они.
рф
ближний восток
рынок, финансы, банки, рф, ближний восток, финам, банк россия, россельхозбанк
Рынок, Финансы, Банки, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Финам, банк Россия, Россельхозбанк
08:50 24.04.2026
 
Аналитики назвали главных бенефициаров ожидаемого снижения ставки ЦБ

Аналитик Малых: снижение ставки ЦБ обеспечит рынку акций умеренное ралли

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, которое ожидают аналитики, обеспечит российскому рынку акций умеренное ралли, а главными бенефициарами станут закредитованные компании и акции с высокой ожидаемой доходностью по дивидендам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на пятничном заседании ЦБ РФ. Среди аргументов в пользу такого решения они называют замедление роста экономической активности, снижение инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса и замедление темпов инфляции.
Снижение ставки может обеспечить умеренное ралли на несколько процентов до и после заседания, считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. "Выигрыши могли бы быть выше, если бы не крепкий рубль, который сдерживает интерес к акциям сырьевого сектора", - рассказала она. Кроме того, по ее словам, на рынок влияет и ситуация вокруг конфликта на Ближнем Востоке - потенциально деэскалация приведет к снижению долларовых цен на нефть.
Сильнее всего на снижение ставки реагируют компании с высокой долговой нагрузкой. Отставать могут компании с чистой денежной позицией, на которую они получают доход.
"Финансовому рынку нужно подтверждение, что цикл снижения ключевой ставки продолжится заранее определенным темпом, то есть по 50 базисных пунктов на каждом заседании. Мы предполагаем, что в среднесрочном прогнозе, который будет опубликован в этот раз, ожидаемые параметры ключевой ставки на текущий год останутся неизменными", - комментирует управляющий по акциям УК "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков.
Главными бенефициарами снижения ставки остаются компании с высоким уровнем задолженности, считает Армяков.
Спекулятивно могут расти закредитованные компании, но эффект может оказаться ограниченным, жесткие условия ДКП сохраняются, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Даниил Болотских. При снижении ставки дивидендные истории становятся привлекательнее. Среди бенефициаров он выделил компании с высокой ожидаемой дивидендной доходностью.
"При снижении ключевой дивидендные истории становятся привлекательнее. От грядущего дивидендного сезона (апрель-август) мы ожидаем 2,3 триллиона рублей дивидендных выплат (по покрываемым нами компаниям)", - рассказал он.
Аналитики ФГ "Финам" также считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно положительно отразиться на банковском секторе. "Оно должно будет поспособствовать определенному ускорению кредитования в стране, прежде всего в розничном сегменте, а также ослаблению давлению на качество активов банков", - поясняют они.
 
РынокФинансыБанкиРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКФинамбанк РоссияРоссельхозбанк
 
 
