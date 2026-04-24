ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку

ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку - 24.04.2026, ПРАЙМ

ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T13:32+0300

2026-04-24T13:32+0300

2026-04-24T13:32+0300

банки

финансы

банк россия

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых, следует из заявления регулятора. "Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых", – сказано в сегодняшнем заявлении. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне замедления инфляции и роста экономической активности, снижения инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых.

https://1prime.ru/20260424/stavka-869409615.html

банки, финансы, банк россия