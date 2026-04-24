ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", – указывается в заявлении. Таким образом, сигнал полностью сохранен.
