ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по ключевой ставке - 24.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на... | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", – указывается в заявлении. Таким образом, сигнал полностью сохранен.
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
13:46 24.04.2026
 
ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по ключевой ставке

ЦБ в заявлении по ключевой ставке сохранил умеренно мягкий сигнал

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", – указывается в заявлении.
Таким образом, сигнал полностью сохранен.
 
