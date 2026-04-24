Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России снизил ставку, но тон ужесточил - 24.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260424/stavka-869417621.html
Банк России снизил ставку, но тон ужесточил
Васильев: решение по ставке было ожидаемым, но итоги заседания жестче прогноза

главный аналитик "Совкомбанка"
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Решение было ожидаемым, но итоги заседания оказались жёстче прогнозов рынка. Инфляция замедляется быстрее, чем ждал ЦБ, зато экономика тормозится даже сильнее его прогнозов — отсюда и новое снижение ставки, чтобы не допустить переохлаждения.
При этом регулятор по‑прежнему тревожат устойчивая инфляция выше целевых 4%, высокие инфляционные ожидания, неопределённость с бюджетными изменениями и ближневосточный конфликт, который разгоняет издержки на логистику и энергию.

Что будет со ставкой дальше

ЦБ сохранил мягкий сигнал: дальнейшее снижение ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики ожиданий и внешних рисков. Я ожидаю, что инфляция продолжит замедляться: сезонно сглаженный рост цен в апреле‑мае опустится до 4–5% после 6% в марте.
ЦБ оставил прогноз по годовой инфляции на уровне 4,5–5,5%, а среднюю ставку до конца года — в диапазоне 13,3–14%. Это означает, что к декабрю ставка может составить 12–13,5%, то есть регулятор намекает на более высокую траекторию, чем предполагалось в феврале.
Я жду на следующем заседании (19 июня) снижения ещё на 0,5 п.п. — до 14%. К концу года ставка, по моему прогнозу, составит 12,5% (возможен сдвиг вверх). Средняя ставка за год ожидается на уровне 14,1% против 19,2% в 2025‑м.

Как это повлияет на экономику, вклады и кредиты

Монетарная политика останется жёсткой — спрос и инвестиции продолжат охлаждаться, сбережения будут привлекательнее трат. Этому же поможет крепкий рубль. Годовая инфляция, скорее всего, составит 5,8% (в том числе из‑за разовых факторов), а устойчивая инфляция может вернуться к 4% уже к середине года.
Снижение ставки уменьшит процентные расходы бизнеса по кредитам с плавающей ставкой. Рост экономики в этом году я оцениваю в 0,5% (в прошлом было 1%). Рецессии нет, но рост будет неравномерным.
По депозитам: средняя максимальная ставка в топ‑10 банках уже снизилась до 13,4% (минимум с октября 2023). В ближайшие недели она уйдёт ниже 13%, а к концу года может опуститься до 11–12%. Вкладчикам стоит фиксировать текущие высокие ставки на длительные сроки.
Кредитные ставки будут снижаться медленнее, чем депозитные, — примерно на 0,5 п.п. в ближайшие недели. Макропруденциальные лимиты сдерживают выдачу рискованных займов. Высокие ставки сохранятся надолго.

Что с рублём и фондовым рынком

Более жёсткие, чем ждал рынок, итоги заседания могут поддержать рубль. Дополнительно рублю помогают высокие нефтяные цены и продажи юаня из резервов (4,6 млрд руб. в день). Ожидаю курс в ближайшие недели: доллар 73–78, юань 10,7–11,4, евро 86–92.
На фондовом рынке реакция на решение ЦБ, вероятно, будет умеренно негативной. Но цикл снижения ставок продолжается, что хорошо для облигаций. Инвесторам разумно фиксировать длинную доходность.
Основные риски — украинский конфликт, бюджетные изменения, ситуация на Ближнем Востоке. Портфель должен быть диверсифицирован. Консервативным инвесторам подойдут депозиты (12–14%), фонды ликвидности (~14%), качественные корпоративные облигации (15–19%). Часть портфеля можно держать в длинных ОФЗ и акциях. На случай ослабления рубля стоит иметь валютные активы — замещающие облигации и золото.
Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

