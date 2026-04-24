Банк России снизил ставку, но тон ужесточил

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Решение было ожидаемым, но итоги заседания оказались жёстче прогнозов рынка...

2026-04-24T14:02+0300

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Решение было ожидаемым, но итоги заседания оказались жёстче прогнозов рынка. Инфляция замедляется быстрее, чем ждал ЦБ, зато экономика тормозится даже сильнее его прогнозов — отсюда и новое снижение ставки, чтобы не допустить переохлаждения.При этом регулятор по‑прежнему тревожат устойчивая инфляция выше целевых 4%, высокие инфляционные ожидания, неопределённость с бюджетными изменениями и ближневосточный конфликт, который разгоняет издержки на логистику и энергию.Что будет со ставкой дальшеЦБ сохранил мягкий сигнал: дальнейшее снижение ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики ожиданий и внешних рисков. Я ожидаю, что инфляция продолжит замедляться: сезонно сглаженный рост цен в апреле‑мае опустится до 4–5% после 6% в марте.ЦБ оставил прогноз по годовой инфляции на уровне 4,5–5,5%, а среднюю ставку до конца года — в диапазоне 13,3–14%. Это означает, что к декабрю ставка может составить 12–13,5%, то есть регулятор намекает на более высокую траекторию, чем предполагалось в феврале.Я жду на следующем заседании (19 июня) снижения ещё на 0,5 п.п. — до 14%. К концу года ставка, по моему прогнозу, составит 12,5% (возможен сдвиг вверх). Средняя ставка за год ожидается на уровне 14,1% против 19,2% в 2025‑м.Как это повлияет на экономику, вклады и кредитыМонетарная политика останется жёсткой — спрос и инвестиции продолжат охлаждаться, сбережения будут привлекательнее трат. Этому же поможет крепкий рубль. Годовая инфляция, скорее всего, составит 5,8% (в том числе из‑за разовых факторов), а устойчивая инфляция может вернуться к 4% уже к середине года.Снижение ставки уменьшит процентные расходы бизнеса по кредитам с плавающей ставкой. Рост экономики в этом году я оцениваю в 0,5% (в прошлом было 1%). Рецессии нет, но рост будет неравномерным.По депозитам: средняя максимальная ставка в топ‑10 банках уже снизилась до 13,4% (минимум с октября 2023). В ближайшие недели она уйдёт ниже 13%, а к концу года может опуститься до 11–12%. Вкладчикам стоит фиксировать текущие высокие ставки на длительные сроки.Кредитные ставки будут снижаться медленнее, чем депозитные, — примерно на 0,5 п.п. в ближайшие недели. Макропруденциальные лимиты сдерживают выдачу рискованных займов. Высокие ставки сохранятся надолго.Что с рублём и фондовым рынкомБолее жёсткие, чем ждал рынок, итоги заседания могут поддержать рубль. Дополнительно рублю помогают высокие нефтяные цены и продажи юаня из резервов (4,6 млрд руб. в день). Ожидаю курс в ближайшие недели: доллар 73–78, юань 10,7–11,4, евро 86–92.На фондовом рынке реакция на решение ЦБ, вероятно, будет умеренно негативной. Но цикл снижения ставок продолжается, что хорошо для облигаций. Инвесторам разумно фиксировать длинную доходность.Основные риски — украинский конфликт, бюджетные изменения, ситуация на Ближнем Востоке. Портфель должен быть диверсифицирован. Консервативным инвесторам подойдут депозиты (12–14%), фонды ликвидности (~14%), качественные корпоративные облигации (15–19%). Часть портфеля можно держать в длинных ОФЗ и акциях. На случай ослабления рубля стоит иметь валютные активы — замещающие облигации и золото.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

