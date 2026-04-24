Регулятор не спешит радоваться

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Это решение полностью совпало с нашими ожиданиями. Но смотрю я на него с осторожным оптимизмом: регулятор дал понять, что внешние риски никуда не делись, и путь к мягкой политике будет долгим.Почему ЦБ пошёл на этот шаг? Экономика охлаждается, деловая активность снижается по широкому спектру отраслей. Регулятор сам признал: "динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг". Если бы ставку не снизили, риск "переохлаждения" экономики стал бы слишком высоким.Но меня настораживает другое. Банк России чётко указал, что устойчивые показатели роста цен пока не снижаются — они всё ещё в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. Добавьте сюда неопределённость с бюджетной политикой и внешними условиями, особенно ситуацией на Ближнем Востоке, которая разгоняет глобальное инфляционное давление.Именно эти риски, как я уже отмечала ранее, удерживают ЦБ от более агрессивного снижения ставки. Регулятор даже ужесточил свой прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год: раньше был диапазон 13,5–14,5%, теперь — ровно 14%. Это сигнал: быстрого и глубокого падения ставок не ждите.Тем не менее для бизнеса даже этот небольшой шаг в 50 базисных пунктов — существенная экономия на процентных расходах. В условиях, когда каждый процент на счету, это поможет компаниям чуть легче дышать. Но расслабляться рано: впереди — высокая инфляционная неопределённость и геополитические качели.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Это решение полностью совпало с нашими ожиданиями. Но смотрю я на него с осторожным оптимизмом: регулятор дал понять, что внешние риски никуда не делись, и путь к мягкой политике будет долгим.
Почему ЦБ пошёл на этот шаг? Экономика охлаждается, деловая активность снижается по широкому спектру отраслей. Регулятор сам признал: "динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг". Если бы ставку не снизили, риск "переохлаждения" экономики стал бы слишком высоким.
Но меня настораживает другое. Банк России чётко указал, что устойчивые показатели роста цен пока не снижаются — они всё ещё в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. Добавьте сюда неопределённость с бюджетной политикой и внешними условиями, особенно ситуацией на Ближнем Востоке, которая разгоняет глобальное инфляционное давление.
Именно эти риски, как я уже отмечала ранее, удерживают ЦБ от более агрессивного снижения ставки. Регулятор даже ужесточил свой прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год: раньше был диапазон 13,5–14,5%, теперь — ровно 14%. Это сигнал: быстрого и глубокого падения ставок не ждите.
Тем не менее для бизнеса даже этот небольшой шаг в 50 базисных пунктов — существенная экономия на процентных расходах. В условиях, когда каждый процент на счету, это поможет компаниям чуть легче дышать. Но расслабляться рано: впереди — высокая инфляционная неопределённость и геополитические качели.
Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
