Регулятор не спешит радоваться - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регулятор не спешит радоваться
Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Это решение полностью совпало с нашими ожиданиями. Но смотрю я на него с... | 24.04.2026, ПРАЙМ
Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
14:05 24.04.2026
 
Регулятор не спешит радоваться

Пырьева: Банк России дал понять, что легкого пути у экономики не будет

Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
глава аналитического департамента "Цифра брокер"
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Это решение полностью совпало с нашими ожиданиями. Но смотрю я на него с осторожным оптимизмом: регулятор дал понять, что внешние риски никуда не делись, и путь к мягкой политике будет долгим.
Почему ЦБ пошёл на этот шаг? Экономика охлаждается, деловая активность снижается по широкому спектру отраслей. Регулятор сам признал: "динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг". Если бы ставку не снизили, риск "переохлаждения" экономики стал бы слишком высоким.
Но меня настораживает другое. Банк России чётко указал, что устойчивые показатели роста цен пока не снижаются — они всё ещё в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. Добавьте сюда неопределённость с бюджетной политикой и внешними условиями, особенно ситуацией на Ближнем Востоке, которая разгоняет глобальное инфляционное давление.
Именно эти риски, как я уже отмечала ранее, удерживают ЦБ от более агрессивного снижения ставки. Регулятор даже ужесточил свой прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год: раньше был диапазон 13,5–14,5%, теперь — ровно 14%. Это сигнал: быстрого и глубокого падения ставок не ждите.
Тем не менее для бизнеса даже этот небольшой шаг в 50 базисных пунктов — существенная экономия на процентных расходах. В условиях, когда каждый процент на счету, это поможет компаниям чуть легче дышать. Но расслабляться рано: впереди — высокая инфляционная неопределённость и геополитические качели.
Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

