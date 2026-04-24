ЦБ может на следующем заседании взять паузу в снижении ставки
Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
2026-04-24T16:52+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Банк России в заявлении по ключевой ставке в пятницу полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
https://1prime.ru/20260424/nabiullina-869422087.html
