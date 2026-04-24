"Ключ" вниз — хорошо, но мало

"Ключ" вниз — хорошо, но мало

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На время составления материала индекс Мосбиржи за неделю прибавил 0,4%, а индекс РТС поднялся на 2%. К концу основной торговой сессии в пятницу главный индикатор российского рынка акций находился на уровне 2735 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,7%, торгуясь на офшорном рынке в пятницу вблизи уровня 75,2.На рынке акций в течение недели преобладал позитивный настрой. Уверенный рост индекса Мосбиржи в начале недели был спровоцирован ростом нефтяных котировок из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива. Котировки Brent преодолели уровень $100 в середине недели и в пятницу стабилизировались у $105.Рынку акций получил некоторую поддержку от облигаций после выхода цифр недельной инфляции в России, которая уже вторую неделю оказалась почти нулевой. Рынок оценил вышедшие цифры инфляции как увеличение шансов на то, что снижение ключевой ставки ЦБ будет больше, чем стандартные 50 б.п. Консенсус экспертов, как обычно, оказался прав. Регулятор установил ставку на уровне 14,5%, при этом не исключил пауз в дальнейшем снижении. Как стало известно во время пресс-конференции, на заседании обсуждалось два варианта по ключевой ставке – сохранение на текущем уровне и снижение на 0,5%. Как результат, рынок перешел в коррекцию, вызванную фиксацией прибыли спекулятивно настроенных инвесторов.Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Европлана" (LEAS +8,7%) после публикации операционной отчетности за I квартал 2026 года.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Евромедцентр" (GEMC), потерявшие за неделю 5,05%. Причина падения — публикация слабой отчетности за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 38,7% против роста чистых капитальных затрат группы на 135,3%. Компания обернула чистую денежную позицию в 48,8 млн евро в конце 2024 года в долг размером 112,5 млн евро за счет приобретения доли в 75% в АО "Семейный доктор".На следующей неделе выйдет отчетность двух флагманов российского рынка – компаний Ozon и "Яндекс". Мы не ожидаем каких-либо позитивных сюрпризов и предполагаем, что нейтрально-негативная тенденция на рынке акций продолжится. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2575 пунктов.Автор - Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"

