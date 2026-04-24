"Ключ" вниз — хорошо, но мало - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/stavka-869427015.html
"Ключ" вниз — хорошо, но мало
"Ключ" вниз — хорошо, но мало - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Ключ" вниз — хорошо, но мало
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На время составления материала индекс Мосбиржи за неделю прибавил 0,4%, а индекс РТС... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T18:21+0300
2026-04-24T18:21+0300
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
россельхозбанк
ртс
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869427015.jpg?1777044095
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На время составления материала индекс Мосбиржи за неделю прибавил 0,4%, а индекс РТС поднялся на 2%. К концу основной торговой сессии в пятницу главный индикатор российского рынка акций находился на уровне 2735 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,7%, торгуясь на офшорном рынке в пятницу вблизи уровня 75,2.На рынке акций в течение недели преобладал позитивный настрой. Уверенный рост индекса Мосбиржи в начале недели был спровоцирован ростом нефтяных котировок из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива. Котировки Brent преодолели уровень $100 в середине недели и в пятницу стабилизировались у $105.Рынку акций получил некоторую поддержку от облигаций после выхода цифр недельной инфляции в России, которая уже вторую неделю оказалась почти нулевой. Рынок оценил вышедшие цифры инфляции как увеличение шансов на то, что снижение ключевой ставки ЦБ будет больше, чем стандартные 50 б.п. Консенсус экспертов, как обычно, оказался прав. Регулятор установил ставку на уровне 14,5%, при этом не исключил пауз в дальнейшем снижении. Как стало известно во время пресс-конференции, на заседании обсуждалось два варианта по ключевой ставке – сохранение на текущем уровне и снижение на 0,5%. Как результат, рынок перешел в коррекцию, вызванную фиксацией прибыли спекулятивно настроенных инвесторов.Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Европлана" (LEAS +8,7%) после публикации операционной отчетности за I квартал 2026 года.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Евромедцентр" (GEMC), потерявшие за неделю 5,05%. Причина падения — публикация слабой отчетности за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 38,7% против роста чистых капитальных затрат группы на 135,3%. Компания обернула чистую денежную позицию в 48,8 млн евро в конце 2024 года в долг размером 112,5 млн евро за счет приобретения доли в 75% в АО "Семейный доктор".На следующей неделе выйдет отчетность двух флагманов российского рынка – компаний Ozon и "Яндекс". Мы не ожидаем каких-либо позитивных сюрпризов и предполагаем, что нейтрально-негативная тенденция на рынке акций продолжится. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2575 пунктов.Автор - Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, россельхозбанк, ртс, ормузский пролив
Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Россельхозбанк, РТС, Ормузский пролив
18:21 24.04.2026
 
"Ключ" вниз — хорошо, но мало

Власенко: регулятор вогнал рынок в коррекцию и распугал спекулянтов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На время составления материала индекс Мосбиржи за неделю прибавил 0,4%, а индекс РТС поднялся на 2%. К концу основной торговой сессии в пятницу главный индикатор российского рынка акций находился на уровне 2735 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,7%, торгуясь на офшорном рынке в пятницу вблизи уровня 75,2.
На рынке акций в течение недели преобладал позитивный настрой. Уверенный рост индекса Мосбиржи в начале недели был спровоцирован ростом нефтяных котировок из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива. Котировки Brent преодолели уровень $100 в середине недели и в пятницу стабилизировались у $105.
Рынку акций получил некоторую поддержку от облигаций после выхода цифр недельной инфляции в России, которая уже вторую неделю оказалась почти нулевой. Рынок оценил вышедшие цифры инфляции как увеличение шансов на то, что снижение ключевой ставки ЦБ будет больше, чем стандартные 50 б.п. Консенсус экспертов, как обычно, оказался прав. Регулятор установил ставку на уровне 14,5%, при этом не исключил пауз в дальнейшем снижении. Как стало известно во время пресс-конференции, на заседании обсуждалось два варианта по ключевой ставке – сохранение на текущем уровне и снижение на 0,5%. Как результат, рынок перешел в коррекцию, вызванную фиксацией прибыли спекулятивно настроенных инвесторов.
Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Европлана" (LEAS +8,7%) после публикации операционной отчетности за I квартал 2026 года.
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Евромедцентр" (GEMC), потерявшие за неделю 5,05%. Причина падения — публикация слабой отчетности за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 38,7% против роста чистых капитальных затрат группы на 135,3%. Компания обернула чистую денежную позицию в 48,8 млн евро в конце 2024 года в долг размером 112,5 млн евро за счет приобретения доли в 75% в АО "Семейный доктор".
На следующей неделе выйдет отчетность двух флагманов российского рынка – компаний Ozon и "Яндекс". Мы не ожидаем каких-либо позитивных сюрпризов и предполагаем, что нейтрально-негативная тенденция на рынке акций продолжится. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2575 пунктов.
Автор - Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокМосбиржаРоссельхозбанкРТСОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала