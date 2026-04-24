Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных - 24.04.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных - 24.04.2026, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных
Ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки и ставок по кредитам, поскольку в конце 2024 года они были выше "ключа", что является неординарной... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T17:48+0300
2026-04-24T17:48+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки и ставок по кредитам, поскольку в конце 2024 года они были выше "ключа", что является неординарной ситуацией, объяснила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Первое, на что я хочу обратить внимание, просто напомнить, что ставки по вкладам в норме всегда ниже ключевой ставки. И нынешняя ситуация вполне соответствует норме... Причина того, почему ставки по депозитам снизились быстрее, чем ключевая ставка, заключается в том, что мы в конце 2024 года оказались в не очень ординарной ситуации, когда у нас ставки по депозитам оказались выше ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, почему ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки. "Это произошло потому, что тогда у нас банки восстанавливали норматив краткосрочной ликвидности, боролись за вклады с очень выгодными ставками. И вполне закономерно, когда ситуация с ликвидностью нормализовалась, то ставки по вкладам тоже нормализовались и снижались быстрее, чем ключевая ставка", - добавила Набиуллина. По ее словам, в прошлые периоды, когда ключевая ставка была на таком же уровне, ставки по депозитам тоже были примерно такими же, как сейчас. Глава регулятора также отметила важность того, в каком цикле сейчас находится ставка. "Когда ставки снижаются, есть ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, то ставки по вкладам обычно снижаются быстрее, чем ставки по кредитам. Это и сейчас так происходит", - сказала она. Дело в том, что вкладчики практически всегда могут досрочно снять депозит, чтобы разместить его выгоднее, а заемщики могут после снижения ставок рефинансировать свой кредит. "То и другое означает для банка процентный риск. Поэтому, чтобы, что называется, подстелить соломку, банки практически всегда при снижении ключевой ставки, ставки по депозитам снижают быстрее кредитных. И вот текущий цикл не стал исключением", - заключила Набиуллина.
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, ключевая ставка, ставка
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, ключевая ставка, ставка
17:48 24.04.2026
 
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки и ставок по кредитам, поскольку в конце 2024 года они были выше "ключа", что является неординарной ситуацией, объяснила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Первое, на что я хочу обратить внимание, просто напомнить, что ставки по вкладам в норме всегда ниже ключевой ставки. И нынешняя ситуация вполне соответствует норме... Причина того, почему ставки по депозитам снизились быстрее, чем ключевая ставка, заключается в том, что мы в конце 2024 года оказались в не очень ординарной ситуации, когда у нас ставки по депозитам оказались выше ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, почему ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки.
"Это произошло потому, что тогда у нас банки восстанавливали норматив краткосрочной ликвидности, боролись за вклады с очень выгодными ставками. И вполне закономерно, когда ситуация с ликвидностью нормализовалась, то ставки по вкладам тоже нормализовались и снижались быстрее, чем ключевая ставка", - добавила Набиуллина.
По ее словам, в прошлые периоды, когда ключевая ставка была на таком же уровне, ставки по депозитам тоже были примерно такими же, как сейчас.
Глава регулятора также отметила важность того, в каком цикле сейчас находится ставка. "Когда ставки снижаются, есть ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, то ставки по вкладам обычно снижаются быстрее, чем ставки по кредитам. Это и сейчас так происходит", - сказала она.
Дело в том, что вкладчики практически всегда могут досрочно снять депозит, чтобы разместить его выгоднее, а заемщики могут после снижения ставок рефинансировать свой кредит. "То и другое означает для банка процентный риск. Поэтому, чтобы, что называется, подстелить соломку, банки практически всегда при снижении ключевой ставки, ставки по депозитам снижают быстрее кредитных. И вот текущий цикл не стал исключением", - заключила Набиуллина.
 
Банк РоссииФинансыБанкиЭльвира Набиуллинабанк Россияключевая ставкаставка
 
 
