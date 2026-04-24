Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных - 24.04.2026, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных
Ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки и ставок по кредитам, поскольку в конце 2024 года они были выше "ключа", что является неординарной...
2026-04-24T17:48+0300
2026-04-24T17:48+0300
2026-04-24T17:48+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки и ставок по кредитам, поскольку в конце 2024 года они были выше "ключа", что является неординарной ситуацией, объяснила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Первое, на что я хочу обратить внимание, просто напомнить, что ставки по вкладам в норме всегда ниже ключевой ставки. И нынешняя ситуация вполне соответствует норме... Причина того, почему ставки по депозитам снизились быстрее, чем ключевая ставка, заключается в том, что мы в конце 2024 года оказались в не очень ординарной ситуации, когда у нас ставки по депозитам оказались выше ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, почему ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки. "Это произошло потому, что тогда у нас банки восстанавливали норматив краткосрочной ликвидности, боролись за вклады с очень выгодными ставками. И вполне закономерно, когда ситуация с ликвидностью нормализовалась, то ставки по вкладам тоже нормализовались и снижались быстрее, чем ключевая ставка", - добавила Набиуллина. По ее словам, в прошлые периоды, когда ключевая ставка была на таком же уровне, ставки по депозитам тоже были примерно такими же, как сейчас. Глава регулятора также отметила важность того, в каком цикле сейчас находится ставка. "Когда ставки снижаются, есть ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, то ставки по вкладам обычно снижаются быстрее, чем ставки по кредитам. Это и сейчас так происходит", - сказала она. Дело в том, что вкладчики практически всегда могут досрочно снять депозит, чтобы разместить его выгоднее, а заемщики могут после снижения ставок рефинансировать свой кредит. "То и другое означает для банка процентный риск. Поэтому, чтобы, что называется, подстелить соломку, банки практически всегда при снижении ключевой ставки, ставки по депозитам снижают быстрее кредитных. И вот текущий цикл не стал исключением", - заключила Набиуллина.
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, ключевая ставка, ставка
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, ключевая ставка, ставка
Набиуллина объяснила, почему ставки по вкладам снижаются быстрее кредитных
Набиуллина считает нормальным то, что ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки и ставок по кредитам, поскольку в конце 2024 года они были выше "ключа", что является неординарной ситуацией, объяснила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Первое, на что я хочу обратить внимание, просто напомнить, что ставки по вкладам в норме всегда ниже ключевой ставки. И нынешняя ситуация вполне соответствует норме... Причина того, почему ставки по депозитам снизились быстрее, чем ключевая ставка, заключается в том, что мы в конце 2024 года оказались в не очень ординарной ситуации, когда у нас ставки по депозитам оказались выше ключевой ставки", - сказала Набиуллина
, отвечая на вопрос, почему ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой ставки.
"Это произошло потому, что тогда у нас банки восстанавливали норматив краткосрочной ликвидности, боролись за вклады с очень выгодными ставками. И вполне закономерно, когда ситуация с ликвидностью нормализовалась, то ставки по вкладам тоже нормализовались и снижались быстрее, чем ключевая ставка", - добавила Набиуллина.
По ее словам, в прошлые периоды, когда ключевая ставка была на таком же уровне, ставки по депозитам тоже были примерно такими же, как сейчас.
Глава регулятора также отметила важность того, в каком цикле сейчас находится ставка. "Когда ставки снижаются, есть ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, то ставки по вкладам обычно снижаются быстрее, чем ставки по кредитам. Это и сейчас так происходит", - сказала она.
Дело в том, что вкладчики практически всегда могут досрочно снять депозит, чтобы разместить его выгоднее, а заемщики могут после снижения ставок рефинансировать свой кредит. "То и другое означает для банка процентный риск. Поэтому, чтобы, что называется, подстелить соломку, банки практически всегда при снижении ключевой ставки, ставки по депозитам снижают быстрее кредитных. И вот текущий цикл не стал исключением", - заключила Набиуллина.