Столыпин спас для России идею народного представительства - Володин - 24.04.2026, ПРАЙМ
Столыпин спас для России идею народного представительства - Володин
2026-04-24T01:57+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин, жестко выступавший против революционного хаоса, сумел спасти для России саму идею народного представительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Особая фигура в российской политической истории - Петр Аркадьевич Столыпин, назначенный председателем Совета министров в тот самый день, когда была распущена Первая Дума. Парадокс, но именно этот человек, жестко выступавший против революционного хаоса, сумел спасти для России саму идею народного представительства", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете".
Он рассказал, что в ближайшем окружении царя тогда говорили о том, чтобы упразднить Думу и вернуться к "подлинному самодержавию", но Столыпин настоял на обратном, и в стенах Второй Государственной думы, где "тон задавали левые радикалы, рассматривавшие парламент лишь как трибуну для пропаганды", Столыпин произнес свою знаменитую речь.
"Столыпин понимал: чтобы Дума работала эффективно, необходим порядок. Поэтому после роспуска Второй Думы он настоял на изменении избирательного закона. Новые избирательные правила должны были очистить парламент от тех, кто занимается демагогией и популизмом. Результат не заставил себя ждать", - добавил председатель Госдумы.
Он также уточнил, что Третья Дума, избранная на основе столыпинских предложений, впервые в истории проработала полный пятилетний срок, избежав роспуска и продемонстрировав готовность к стабильной законотворческой работе: она провела более 600 заседаний, депутаты одобрили 2346 законопроектов, и 2197 из них стали законами.
"Столыпин выступал в Думе 31 раз. Петр Струве, депутат Второй Думы от кадетов, называл Столыпина лучшим парламентским оратором России. Глава правительства убеждал, спорил, добивался поддержки. Потому что понимал: без диалога с народными избранниками реформы невозможны. Столыпин говорил: "Закон, прошедший все стадии естественного созревания, является настолько усвоенным общественным самосознанием, что задача правительственной защиты сильно упрощается", - напомнил Володин.
По его словам, дореволюционные Думы внесли большой вклад в становление российского парламентаризма: был накоплен опыт выборных кампаний, дебатов, политических коалиций, а главное - законотворчества. "Столыпин верил в этот институт. Он говорил: "Хотя бы еще одну Думу, как Третью, тогда бы вопрос о народном представительстве был бы решен навсегда", - подытожил председатель ГД.
 
