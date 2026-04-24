Суд приступит к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Иванова - 24.04.2026, ПРАЙМ
Суд приступит к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Иванова
Симоновский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
общество
экономика
россия
москва
тимур иванов
мосгорсуд
общество , россия, москва, тимур иванов, мосгорсуд
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Тимур Иванов, Мосгорсуд
00:21 24.04.2026
 
Суд приступит к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Иванова

Суд приступит к рассмотрению по существу дела экс-замминистра обороны Иванова о взятках

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Симоновский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 13.00 мск.
Суд 17 апреля провел в закрытом режиме предварительное заседание, по итогам которого фигурантам - Иванову и руководителю "ОлимпСитиСтроя" Александру Фомину - был продлен на полгода арест.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Вину признал лишь третий фигурант - предприниматель Сергей Бородин, который ранее заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре того же года признал приговор законным.
 
