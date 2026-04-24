Суд приступит к рассмотрению дела экс-замминистра обороны Иванова

2026-04-24T00:21+0300

москва

тимур иванов

мосгорсуд

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Симоновский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 13.00 мск. Суд 17 апреля провел в закрытом режиме предварительное заседание, по итогам которого фигурантам - Иванову и руководителю "ОлимпСитиСтроя" Александру Фомину - был продлен на полгода арест. Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Вину признал лишь третий фигурант - предприниматель Сергей Бородин, который ранее заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре того же года признал приговор законным.

